CANAL RCN
Deportes

Argentina inundó las redes con memes para burlarse de Colombia tras ganar la semifinal del Mundial

Los memes más virales que bautizaron el triunfo de Argentina Sub-20 sobre la Selección Colombia en el Mundial. ¿Folcore del fútbol o burla?

Memes Argentina victoria sobre Colombia Mundial Sub-20
Foto: Diario Olé

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
02:36 p. m.
La victoria de la Selección Argentina Sub-20 sobre Colombia en la semifinal del Mundial no solo aseguró su paso a la final contra Marruecos, sino que también encendió una explosión de creatividad en las redes sociales.

Apenas finalizó el encuentro, las redes sociales se inundaron con una marea de memes para burlarse de Colombia, transformando la rivalidad deportiva en una comedia viral que dominó las tendencias.

Argentina se burló de Colombia con memes y canciones

El partido, definido con un ajustado 1-0 a favor de la Albiceleste, dejó a la ‘Tricolor’ con el desafío de disputar el tercer puesto contra Francia, selección que cayó por penaltis. Este contraste en el destino de ambos equipos se convirtió en el principal combustible de la burla digital.

La creatividad de los usuarios argentinos se manifestó con imágenes graciosas y montajes ingeniosos, que rápidamente se hicieron virales, demostrando que el ingenio futbolístico se extiende mucho más allá del terreno de juego.

Memes de la prensa Argentina tras vencer a Colombia en la semifinal

Los memes para burlarse de Colombia más compartidos evidenciaron una aguda capacidad de observación de los internautas argentinos.

Uno de los chistes más populares hacía referencia a un hipotético escenario donde "Colombia si Argentina no existiera", mostrando una imagen generada por inteligencia artificial (IA) en la que el equipo colombiano levantaba la copa de campeón en un estadio a reventar. Este tipo de contenido no solo es una mofa, sino también un reconocimiento irónico al potencial que pudo haber sido.

Otro tema recurrente en los chistes fue la referencia a la celebración prematura. Algunos memes para burlarse de Colombia se enfocaron en la necesidad de no "decretar FERIADO antes de jugar", aludiendo a la euforia que a menudo precede los partidos cruciales.

Este folclore digital, aunque punzante, se integra como parte ineludible de la pasión que caracteriza al fútbol sudamericano. Mientras la selección gaucha se prepara para la gran final, las redes continúan vibrando con la resaca de este vibrante encuentro.

