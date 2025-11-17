Escándalo: nuevo partido terminó en batalla campal y hubo hasta gases lacrimógenos

El 16 de noviembre de 2025, se disputó la semifinal entre Deportivo Madryn vs. Deportivo Morón, en búsqueda del segundo ascenso a la Primera División de la Liga de Argentina, en el estadio Abel Sastre, ubicado en Trelew.

Deportivo Madryn obtuvo la victoria con un gol de Santiago Postel al minuto 13 y se clasificó a la final vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Sin embargo, Deportivo Morón consideró que hubo varios errores arbitrales que incidieron en el resultado final y expresaron su molestia al final del partido.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Morón manifestaron que habría sido inexistente la falta que antecedió al tiro libre en el que llegó el gol y que en el segundo tiempo se presentó una grave jugada de expulsión en la que solo se mostró tarjeta amarilla.

Por lo tanto, tras el pitazo final, se quedaron protestando en la mitad del terreno de juego y se armó una verdadera batalla campal contra todos los integrantes de Deportivo Madryn.

En video: así fue la batalla campal en la semifinal entre Deportivo Madryn vs. Deportivo Morón, en Primera Nacional de Argentina

Luego de los reclamos al final del partido, hubo empujones, correteadas y hasta intercambio de patadas y puños entre los integrantes de Deportivo Madryn y Deportivo Morón.

Fue así como la Policía de Argentina intervino con escudos y algunos jugadores de Deportivo Morón también tuvieron desacuerdos y enfrentamiento con ellos.

En consecuencia, en medio de esa disputa, se arrojó gas lacrimógeno dentro del terreno de juego. Los videos de lo sucedido son los siguientes:

Alejandro Gutiérrez, el ex Independiente Santa Fe, estuvo presente en los enfrentamientos entre Deportivo Madryn vs. Deportivo Morón

El central colombiano Alejandro Gutiérrez, que en el pasado militó en Bogotá FC y en Independiente Santa Fe, actualmente es jugador de Deportivo Madryn, pero no disputó la semifinal debido a que recientemente fue operado de la clavícula.

No obstante, en medio de los enfrentamientos y el caos generado tras el pitazo final, también ingresó al terreno de juego y estuvo junto al resto de la delegación de su club.