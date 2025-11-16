Fuerte pelea se dio en amistoso FIFA entre dos selecciones que están clasificadas al Mundial 2026: video

El partido amistoso FIFA disputado este sábado en el Subaru Park de Filadelfia, donde la selección de Estados Unidos venció 2-1 a Paraguay, quedó marcado por una brutal pelea campal que estalló en los minutos finales, involucrando a jugadores, suplentes y hasta miembros de los cuerpos técnicos de ambas escuadras.

El encuentro, que había transcurrido con la tensión propia de dos equipos con mentalidad mundialista y con buenas jugadas como el tempranero gol de Gio Reyna (minuto 4) para EE. UU. y el empate de Álex Arce (minuto 10) para Paraguay, se descontroló completamente en el tiempo de descuento, justo después de que Folarín Balogún (minuto 71) anotara el tanto de la victoria para el equipo de las Barras y las Estrellas.

Así se dio la pelea entre jugadores de Paraguay y EE.UU.

Según reportes, la chispa que encendió la gresca fue una jugada dividida cerca de la línea lateral, donde la disputa por un balón entre el capitán paraguayo, Gustavo Gómez, y el estadounidense Alex Freeman escaló de un simple forcejeo a un violento enfrentamiento físico. La situación se agravó de inmediato. La cercanía de la acción con los banquillos de suplentes facilitó la rápida incorporación de otros futbolistas y personal de apoyo.

Las imágenes de televisión y las fotografías capturaron el momento exacto en que la cancha se convirtió en un campo de batalla. Jugadores de ambos lados se abalanzaron, se registraron puñetazos, empujones y corridas que se extendieron a los límites del área técnica.

El caos fue total, y el árbitro guatemalteco, Cristhofer Corado, tuvo serias dificultades para retomar el control de la situación. Incluso se reportó que jugadores como Sebastian Berhalter de EE. UU. fueron arrojados al césped en medio de los empujones.

La trifulca obligó a detener el partido por varios minutos, eclipsando por completo el resultado deportivo. Las consecuencias disciplinarias fueron inmediatas al momento del pitazo final, que llegó abruptamente.

El defensor paraguayo Omar Alderete, que se encontraba en el banquillo, fue expulsado directamente, y el capitán Gómez recibió una amonestación por su participación en el inicio de la bronca.

El jugador Alex Freeman, de EE. UU., sufrió una lesión visible en la boca, con inflamación y presencia de sangre, lo que reavivó la preocupación por la seguridad en este tipo de encuentros.