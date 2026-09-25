Caso contra Benedetti por presuntas recomendaciones en la DIAN fue enviado a la Fiscalía

La FM conoció que la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía el caso que se adelanta contra el exministro del Interior Armando Benedetti.

El proceso en cuestión corresponde a supuestas recomendaciones para que ciertas personas llegaran a la DIAN. De acuerdo con la FM, la Sala Especial de Instrucción habría considerado que no tiene competencia para investigarlo, dado que son hechos que habrían ocurrido cuando ya no era congresista, algo que saldría de sus facultades.

Las explosivas revelaciones de Reyes

La pieza clave de este escándalo es Luis Carlos Reyes, quien fue director de la DIAN en el gobierno Petro. Noticias RCN conoció en abril los fragmentos del exfuncionario en su declaración ante el alto tribunal.

Al parecer, por medio de chats, el exministro habría pedido nombramientos. Los mensajes habrían sido así: “Feliz noche, señor director. Con base en la conversación sostenida, le hago estas iniciativas para su consideración”.

No solo salpicó a Benedetti, sino también al exembajador Roy Barreras, exfuncionarios y excongresistas.

Otros exfuncionarios salpicados

Reyes, quien fue ministro de Comercio después de estar en la DIAN, presuntamente fue presionado para que unas personas llegaran a la entidad aduanera por parte de Benedetti: Nancy Patricia Holguín para la dirección en Barranquilla, Alejandro Gutiérrez a la dirección de impuestos en Barranquilla y Mario Olea Vega a la dirección de aduanas de Cartagena.

Con respecto a Barreras, supuestamente le entregó un sobre con hojas de vida para nombramientos en las sedes de Cali y Buenaventura.

“Que nadie como yo podía decir que tuviera presidente de Senado para apoyarlo, que yo era como un futbolista joven y que se me imaginara lo terrible que sería que a Messi le rompieran las piernas”, esto le habría dicho el exembajador.