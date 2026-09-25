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Se confirmó fuerte sismo en Indonesia hoy 25 de septiembre de 2026: ¿de cuánto fue la magnitud?

Las autoridades ya realizaron el monitoreo pertinente y emitieron un reporte. ¿Cuál fue?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 25 de 2026
07:17 a. m.
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Este 25 de septiembre de 2025, a la 1:27 de la tarde de Indonesia, se registró un fuerte movimiento telúrico que alcanzó la magnitud de 5.0.

El epicentro, de acuerdo con las entidades oficiales, fue en el área del mar de Banda. ¿De cuánto fue la profundidad exacta? ¿Cuáles fueron las zonas más cercanas? Entérese del reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se sintió en Indonesia hoy 25 de septiembre de 2026

  • 1:27 p.m. de Indonesia / 11:27 p.m. del 24 de septiembre en Colombia.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: superficial (a 10 kilómetros).

Municipios cercanos: a 65 kilómetros de Isla de Wetar (Distrito de Wetar), a 98 de Tiakur (capital de Maluku Barat Daya, Indonesia) y a 124 de Metinaro (Timor Oriental).

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¿Qué han manifestado las autoridades tras este sismo de hoy 25 de septiembre de 2026 en Indonesia?

A través de sus canales oficiales de comunicación, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia les ha entregado un parte de tranquilidad a los ciudadanos.

Hasta el momento, tras los primeros recorridos y monitoreos, no se han detectado daños estructurales ni se han registrado heridos o víctimas.

Además, se ha aclarado que el evento sísmico no reunió las condiciones para que se generen olas que puedan desatar una alerta de tsunami.

Sin embargo, las autoridades les han explicado a los habitantes, especialmente a los de las zonas costeras, que es normal que se continúen presentando réplicas debido a que habrá liberación de energía en la superficie.

En Colombia tembló fuerte hoy 25 de septiembre de 2026: ¿dónde fue el epicentro?

Según el Servicio Geológico Colombiano, a las 2:19 de la mañana hubo un movimiento telúrico considerable en Chaparral, Tolima.

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Los detalles son los siguientes:

  • 2:19 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

Intensidad instrumental: débil.

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