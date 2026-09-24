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¡Todo listo para el clásico de la fecha! Titulares confirmadas de Nacional y Millonarios

El clásico de la fecha 12 se jugará desde las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Titulares Nacional vs Millonarios
Foto: Atlético Nacional | Millonarios

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
06:44 p. m.
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Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan en uno de los clásicos más importantes del país por la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II en el estadio Atanasio Girardot. La pelota rodará desde las 7:30 de la noche con arbitraje de Diego Ulloa.

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El verde 'paisa' marcha en la cuarta posición con 18 puntos, aunque con tres partidos menos que el líder América, mientras los 'embajadores' se ubican segundos en la tabla de posiciones con 19 puntos y la totalidad de partidos jugados; además de la importancia de ganar un clásico de esta magnitud, está en juego la segunda posición de la liga.

Titulares de Nacional y Millonarios para el clásico

Lucas González definió el 11 titular de Nacional con una sorpresa y con algunos habituales titulares que no están por lesión. Así las cosas, su nomina inicial será:

Armani; Parra, Reyes, Tesillo y Román en defensa; Zapata y Marín en el mediocampo; Cabrera, Morena y Poveda como atacantes y Arango como delantero centro.

James Rodríguez, quien se perfilaba como titular ante las ausencias de Rengifo y Cardona, deberá esperar en el banco de suplentes.

Por su parte, los dirigidos por Gamero saltarán al Atanasio de la siguiente manera:

Burrai; Sarabia, Mosquera, Barreiro y Banguero en defensa; Ureña y Vega en la mitad de la cancha; Ruiz, Chaverra y Angulo en el ataque y Estupiñán será el encargado de los goles azules.

Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado por decisión técnica.

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Historial del clásico Nacional vs. Millonarios

Millonarios lidera el historial de enfrentamientos de uno de los grandes clásicos del país: acumula 106 victorias, mientras que Nacional ha ganado en 81 oportunidades y se han presentado 90 empates.

En condición de visitante, los 'embajadores' también lideran el historial de los últimos 10 enfrentamientos: son 5 partidos ganados, 4 empatados y solo uno perdido; el último juego entre verdes y azules, aunque fue por Copa Sudamericana, es uno de los más recordados de los últimos años y significó la clasificación de Millonarios a la fase de grupos del torneo internacional en condición de visitante.

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