Desgarradoras imágenes de los jugadores de Ecuador tras la eliminación del Mundial

Las noticias que llegan por parte de la Selección de Ecuador no son las más positivas, pues lamentablemente el equipo de Gustavo Alfaro terminó su participación en la Copa del Mundo tras caer contra Senegal dos goles a uno, y sus jugadores no pudieron contener las lágrimas tras el fracaso de la ‘Tri’ en la cita mundialista.

En un juego muy atractivo, el equipo africano logró obtener los tres puntos y quedarse con el segundo lugar del grupo A, clasificando a la siguiente ronda del torneo de naciones, mientras que, la selección sudamericana que estuvo cerca de la igualdad mostró su tristeza en el terreno de juego tras el pitazo final.

Luego de que el juez central levantara sus brazos para dar como finalizado el partido, varios jugadores de Ecuador se derrumbaron en el terreno de juego, mostrando sus lágrimas de tristeza por no obtener el cupo a los octavos de final del torneo, dejando una de las imágenes más desgarradoras de Catar 2022.

Uno de los jugadores que no pudo contener las lágrimas y se le vio bastante afectado por no seguir con vida en el Mundial fue Moisés Ángulo, jugador de 21 años y que fue el encargado de anotar el gol de la igualdad frente a Senegal, pero tras no obtener la victoria se desplomó en el terreno de juego llenó de tristeza.

Tras ver que la mayoría de sus jugadores estaban con lágrimas en los ojos, el entrenador Gustavo Alfaro decidió entrar al terreno de juego, levantar a sus dirigidos y darle una voz de aliento tras este momento tan difícil que están viviendo en lo deportivo, ya que para varios de ellos este es su último Mundial.

Gustavo Alfaro y varios jugadores se acercan a levantar a Moisés Caicedo.



Como duele esta derrota. pic.twitter.com/NESsYW2dg8 — Joel Alvarado ⚽️ (@joelalvarado_93) November 29, 2022

Eliminado Ecuador... Que lastima, Selección obrera fuerte y consolidada, mereció llegar a los octavos de final. Llora la pecosa. pic.twitter.com/EgXtYY3Wc2 — Daniel Coral🇦🇷🙌🏽 (@DanielCoralTri) November 29, 2022

El primer sudamericano eliminado en Qatar. Ecuador le dijo adiós al Mundial 2022. ❌🇪🇨#ModoQatar



📸 Getty Images pic.twitter.com/g0k0J9pUKq — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 29, 2022

Gustavo Alfaro dejó la puerta abierta para salir de Ecuador

Alfaro indicó que no tiene claro si seguirá como seleccionador de Ecuador y si incluso continuará con su profesión de director técnico.

"Es una cuestión personal decidir si sigo dirigiendo, más allá de Ecuador. Necesito tiempo para saber qué voy a hacer de mi carrera profesional, qué decisiones voy a tomar", afirmó el entrenador, de 60 años.

"Creo que ahora no es momento para tomar decisiones, tengo que parar la pelota y ver qué quiero hacer de mi carrera, si voy a seguir dirigiendo o no", agregó.