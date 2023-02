¿Culpa de Millonarios? Secretario de Gobierno de Ibagué habló tras los actos de violencia

El fútbol colombiano vuelve a ser protagonista por los actos de violencia que se han presentado en los diferentes escenarios deportivos. El último ellos fue previo al juego entre Deportes Tolima y Millonarios, el pasado domingo 12 de febrero, luego de que un aficionado del equipo ‘pijao’ ingresara al terreno de juego y agrediera físicamente a Daniel Cataño, haciendo que el partido fuera aplazado por falta de garantías en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Con el fin de aclarar la situación y conocer los acontecimientos que se han filtrado por medio de las redes sociales, NoticiasRCN.com se comunicó con Milton Restrepo, secretario de Gobierno de la ciudad de Ibagué, quien se refirió a la seguridad que se había establecido para este juego entre el vinotinto y oro y el equipo de Bogotá.

¿Qué medidas de seguridad se tomaron para este partido?

Con el coronel de la Policía estuvimos en la ciudad de Bogotá días ante hablando con la Secretaría de Gobierno, con Goles en Paz, con las mismas barras de los Millonarios para que esta fiesta deportiva se llevara, entre el Deportes Tolima y Millonarios, de manera tranquila y articulada. Es por eso por lo que tras esas conversaciones se reforzó el dispositivo con casi 1.500 hombres entre la Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Organismos de Socorro y Organismos de Derechos Humanos, con el fin de que no se presentara ningún hecho de violencia durante el desarrollo del evento deportivo.

Se contó con más de tres anillos de seguridad, dos de ellos estuvieron en la entrada de la ciudad de Ibagué, los demás estuvieron a la cercanía del estadio. Lastimosamente este hecho aislado opacó el gran trabajo que estábamos haciendo.

¿Por qué hubo tan poca seguridad en la tribuna oriental?

Cuando uno hace planificación de estrategias de seguridad a cargo de la fuerza pública, el mayor o el grueso de la fuerza pública se centra en los posibles sitios de riesgo o con los posibles sitios que generen de una mayor alerta, como es el caso de la tribuna sur, donde estaba la barra Pijao. Además, había que tener un gran grueso del dispositivo también en la barra visitante, para proteger a ese grupo de hinchas, aunque no hubiera señales grandes de peligro.

Lastimosamente, uno no se llega a imaginar que en una tribuna que llegan familias y niños se presente estos actos de incultura. La pasión de este aficionado o su ánimo de generar este tipo de conductas desadaptadas hicieron que se presentara este hecho aislado. Es por eso por lo que no había una gran cantidad de seguridad como se presentó en los sectores que podrían generar un poco más de peligro. Nunca pensamos que eso fuera a suceder.

¿Cuáles eran las garantías que usted le podía dar a Millonarios y a Tolima tras lo acontecido?

Cuando somos consultados por el juez central, se repliegan varias vallas para generar todas las garantías en todas las tribunas. Además, se hace ingresar varias fracciones del Esmad al interior del estadio para reforzar la seguridad. Se repliegan también parte de la logística del Deportes Tolima para asegurar que no suceda nuevamente este tipo de hechos y se refuerzan con un cinturón de seguridad alrededor de las diferentes tribunas, para que el partido vuelva a generar todo tipo de garantías y tranquilidad a Millonarios, quien se negó a jugar el partido si no se le retiraba la tarjeta rota roja al jugador Cataño.

A pesar de las negativas del club bogotano a jugar, las garantías totales de seguridad al interior y al exterior del estadio estaban dadas. Tanto así, que el Ejército apoyó la acción alrededor del estadio para garantizar ese tercer anillo de seguridad, que también buscaba evitar que se generara cualquier tipo de conflicto.

Si se reforzó el tema de seguridad al exterior del estadio, ¿Por qué se presentó la agresión al bus de Millonarios?

Yo sí quiero que acá nos pongamos también en la posición de la Policía. Por más dispositivos que haya, evitar que una piedra, que puede salir de cualquier escenario, desde un palo de mango o alguien que esté encaramado desde un edificio, es difícil, por más policía que haya. Ni en Inglaterra o en Estados Unidos se puede tener la seguridad de toda la ciudad. Yo quiero que en eso nos ayuden también los ciudadanos a ser conscientes de eso. Más que excusar o justificar, es ser claros.

Es muy difícil la previsión de este tipo de acontecimientos. Sin embargo, estaba el Esmad como lo dicen los mismos jugadores de Millonarios, que a pesar de que iban muy bien custodiados con el Esmad y la policía en este dispositivo de seguridad, pues fue un hecho que no podemos prever. Pero también lamentablemente desde cualquier rincón, desde cualquier esquina, es muy difícil prevenir en cualquier estrategia de seguridad social.

Además, hay algo que me genera intriga, pues al momento que Millonarios sale del estadio nos enteramos de que el bus en el que iban se varó, haciendo que la Policía asumiera la responsabilidad de transportarlos en el bus del Esmad. Y no tenemos problema con eso, pero en el momento que el equipo se retira del estadio, el bus funcionó… Yo creo que esas cosas también, que parecen mínimas o ínfimas, hay que tenerlas en cuenta, porque eso es una falta de planeación del esquema de seguridad del equipo, no tener un plan B en este caso. Pero lamentablemente sucedió esta agresión, que no representa a la ciudad de Ibagué ni los hinchas del Deportes Tolima.