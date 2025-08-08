El nuevo 'papelón' del Dibu Martínez que desata polémica en todo el mundo

Emiliano ‘Dibu’ Martínez vuelve a estar en el centro de la conversación internacional, no precisamente por sus atajadas, sino por un episodio que muchos hinchas califican como un auténtico “papelón”.

El arquero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y poco querido en Colombia, reapareció en la pretemporada del Aston Villa… pese a que hace apenas unos meses se había despedido entre lágrimas del club y de su afición.

De la despedida emotiva a la vuelta inesperada

Y es que en mayo, tras un partido contra el Tottenham en Villa Park, el Dibu rompió en llanto y lanzó gestos de adiós a la hinchada ‘villana’. Todo apuntaba a que su futuro estaría en uno de los grandes clubes de Europa, con la Champions League como principal motivación.

Hubo sondeos desde Arabia Saudita, que él rechazó por querer seguir en la élite europea. También se mencionó al Barcelona, antes de que el club cerrara la llegada de Joan García. Sin embargo, ninguna negociación prosperó y, sin una oferta formal que satisficiera al Aston Villa, el arquero tuvo que presentarse a la pretemporada para cumplir con su contrato vigente.

Un sueño que deberá esperar

El objetivo de Martínez sigue siendo jugar la Champions, pero el Aston Villa, sexto en la última Premier League, disputará la Europa League; Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle son los ingleses clasificados al máximo torneo europeo, mientras que el Manchester United, el club que más lo buscó, tampoco jugará la Champions.

Por ahora, el ‘Dibu’ continúa en el Aston Villa, en una situación que muchos ven como incómoda y que él mismo no esperaba. El club está dispuesto a venderlo si llega una oferta convincente, pero hasta entonces, su supuesto adiós quedó en una escena que no se hizo realidad.