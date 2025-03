'Dibu' Martínez tuvo tres meses de insomnio por la atajada a Kolo Muani: "¿Y si entraba?"

Emiliano 'Dibu' Martínez es para muchos el mejor arquero de la actualidad. Ganó las últimas dos ediciones del Trofeo Yashin y también reclamó dos de los últimos tres premios The Best FIFA. Salió campeón del Mundial de Catar 2022, es bicampeón de la Copa América y conquistó la Finalissima 2022. El guardapalos de la Selección de Argentina ofreció varias revelaciones en charla con 'Telefé'.

El controversial guardameta, quien disputará sus primeros cuartos de final de Champions League, fue esencial para que la 'albiceleste' bordará su tercera estrella. Tuvo atajadas salvadoras contra Australia, brilló en las tandas de penaltis contra Países Bajos y Francia. En los últimos instantes de la final evitó un gol cantado de Kolo Muani, que le hubiera dado el bicampeonato a los de Didier Deschamps.

Para sorpresa de varios, esa atajada lo persiguió en vez de darle tranquilidad. El arquero marplatense, de 32 años, contó que tuvo insomnio por esa jugada. También señaló que no le ha sido fácil gestionar el éxito.

'Dibu' Martínez tuvo insomnio por la jugada con Kolo Muani

"La jugada de Kolo Muani no la quiero ver más, tuve insomnio hasta tras meses, diciendo 'uh ¿y si entraba?' Se me venía la jugada a la cabeza. Todos te dicen 'Qué bueno que sos', pero ¿y si entraba?", empezó diciendo 'Dinamita' en una conversación con con Sofía Martínez.

El arquero con pasado en Arsenal y Getafe también tuvo problemas para conciliar el sueño después de la sorpresiva derrota contra Arabia Saudita en el estreno de Catar 2022. "No podía dormir, cerraba los ojos y veía los dos goles, así que a las cinco de la mañana yo ya estaba levantado. En casa me pasa igual, después de un partido en el que me fue mal, no me puedo dormir. Me acuesto a las siete de la mañana y a las nueve me voy a entrenar, es imposible", recordó.

'Dibu' Martínez y su manera de gestionar el éxito deportivo

"Ahí es donde yo trato de seguir trabajando con mi psicóloga y decir: ‘Mirá, soy campeón del mundo, gané cuatro Guantes de Oro, dos The Best y dos Yashin al mejor arquero del mundo...’ En el club a veces somos vulnerables defensivamente y vengo acá a la Selección con el arco en cero. Estoy a 12 (vallas invictas) de (Sergio) Romero para superarlo y trato de buscarme algo para superarme. Si no, ¿en qué me supero?", agregó el arquero nacido en Mar del Plata.

"Ya superé todo lo que yo quería, todo. Me falta cosas que me impulso yo para seguir luchando contra mí, porque hoy en día es Dibu contra el Dibu, porque hoy llegué a la cima, ¿y cómo peleo contra eso?", concluyó.