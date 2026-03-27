Famoso streamer llamó "selección chica" a Colombia y desató polémica en las redes

La derrota de la Selección Colombia frente a Croacia, en un amistoso disputado el 26 de marzo en Estados Unidos, no solo dejó conclusiones deportivas, sino que también abrió un debate en el mundo digital.

El creador de contenido argentino Davo Xeneize generó controversia al cuestionar la relevancia histórica del combinado colombiano en el fútbol internacional.

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Durante una transmisión en la plataforma Kick, el influencer reaccionó al partido y protagonizó varios intercambios con usuarios colombianos. En ese contexto, lanzó una afirmación que rápidamente se viralizó: calificó a la Selección Colombia como una “selección chica”, basándose en su ausencia de títulos y desempeño histórico.

Davo Xeneize calificó a Colombia como una “selección chica”

El debate se centró en los argumentos expuestos por Davo Xeneize, quien sostuvo que el tamaño de una selección se mide por sus títulos y resultados en torneos internacionales.

Según su análisis, Colombia cuenta con una sola Copa América en su historia (2001) y no ha alcanzado instancias definitivas en la Copa del Mundo. Su mejor participación fue en el Mundial de Brasil 2014, donde llegó hasta cuartos de final, un registro que, a su juicio, la ubica por debajo de otras selecciones sudamericanas.

Históricamente, Colombia es una selección chica, tiene pocos títulos, tiene feas participaciones en mundiales y no tiene jugadores históricos al nivel de los mejores en la historia. Si te molesta, es porque no sabes nada de fútbol. Si vos creés que Colombia es grande, no sabés nada, amigo. Grande es Alemania, Argentina, Brasil, no Colombia, afirmó.

El streamer comparó a Colombia con países como Argentina, Brasil, Uruguay e incluso Chile, Perú y Paraguay, que cuentan con más títulos continentales o mejores actuaciones históricas. Además, aseguró que las grandes selecciones se distinguen por una tradición sostenida de éxitos, algo que, en su opinión, Colombia aún no ha consolidado.

Sin embargo, el propio creador también reconoció un aspecto destacado: la masiva presencia de hinchas colombianos en cualquier estadio del mundo. Durante su transmisión, describió esta situación como una constante, resaltando la capacidad de convocatoria de la Tricolor.

Declaraciones de Davo Xeneize en redes sociales sobre la Selección Colombia

Las afirmaciones de Davo Xeneize no tardaron en generar reacciones. Usuarios colombianos cuestionaron su postura, argumentando que el crecimiento del fútbol colombiano en las últimas décadas ha sido significativo, tanto en resultados como en exportación de talento a ligas internacionales.

Ante la ola de críticas, el streamer optó por matizar sus palabras. En la misma transmisión, ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos, aclarando que no pretendía faltar al respeto a la selección ni a sus seguidores.