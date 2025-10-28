CANAL RCN
Deportes

Dimayor lamentó decisión de autoridades y anuncian cambios en toda la fecha 19 de la Liga BetPlay

Desde el ente rector del fútbol colombiano se vieron obligados a realizar cambios en la programación en las fechas finales en primera división.

América de Cali vs. Boyacá Chicó
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
10:29 a. m.
A través de un comunicado oficial, la Dimayor confirmó que el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay, tendrá que ser suspendido debido a decisiones ajenas a la organización del fútbol colombiano.

El partido estaba programado para este jueves 30 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, pero la Comisión Local de Seguridad de Bogotá votó negativamente a la organización de este encuentro, por lo que finalmente, no se podrá llevar a cabo.

El partido se había programado en la capital del país, pues en el estadio La Independencia de Tunja no había disponibilidad para las fechas, pues se encuentra ocupado por los conciertos del Festival Internacional de la Cultura Campesina, además, habría diferencias entre las directivas del equipo 'ajedrezado' y la administración municipal.

Dimayor anunció cambios en la fecha 19

Desde la Dimayor lamentaron que se negara la realización del juego, pues esto obligará a mover todo el calendario de competencia en las fechas finales del todos contra todos en la Liga BetPlay.

Resulta lamentable e inexplicable que sin justificación válida la Comisión niegue la realización del partido, cuando incluso, se tenían los conceptos favorables de las distintas entidades para jugar este encuentro los días 28, 29 o 30 de octubre.

"Ante esta notificación, la DIMAYOR se ve en la obligación de reprogramar el encuentro que afecta, no solo la programación de este partido, sino la programación completa de la Fecha 19, que no podrá empezar hasta que todos los equipos tengan la misma cantidad de juegos, respetando al máximo la integridad de la competencia por las instancias en la que se encuentra", añadieron.

Las finales de la Liga BetPlay se podrían afectar

De acuerdo a lo informado en el documento, la Dimayor explica que este tipo de situaciones podrían obligar a que se modifiquen las fechas para la culminación del campeonato que ya estaba inicialmente pactada.

Habrá que esperar para que se haga la respectiva reprogramación del juego entre Chicó y América y de esta manera, conocer cómo quedarían los juegos de la fecha 19, en donde ya existe una programación lista.

