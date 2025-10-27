Atención, Millonarios: estas son las cuentas para soñar con la clasificación a cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025

Millonarios ganó el clásico capitalino de la fecha 17 de la Liga BetPlay II 2025, con un gol agónico de Cristián Cañozalez, y sigue soñando con la posibilidad de estar en los cuadrangulares finales.

El conjunto 'albiazul' llegó a 21 puntos a falta de tres fechas para que culmine la fase de 'todos contra todos', que está cada vez más interesante.

En consecuencia, en este momento, se encuentra a tan solo tres puntos del octavo, que es Águilas Doradas, y a cuatro de Llaneros, que es el séptimo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025.

Teniendo en cuenta ese escenario, ¿cuáles son las cuentas de Millonarios para poder estar presente en los cuadrangulares y soñar con la estrella 17? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Las cuentas de Millonarios para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025

Por como está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025, se ha especulado que el umbral para clasificar puede estar entre los 29 y los 30 puntos.

En ese sentido, Millonarios tendría que ganar los tres partidos que le quedan para llegar a 30 puntos y repuntar en la tabla de posiciones.

Además, debe esperar a que Llaneros, Águilas Doradas, América de Cali, Alianza, Independiente Santa Fe y Once Caldas, que son los equipos que tienen más puntos que ellos y también están luchando por clasificar, pierdan en el camino.

No obstante, no todo termina ahí, sino que para Millonarios también es vital mejorar su diferencia de gol, que en estos instantes es de -4.

Este es el calendario que le resta a Millonarios en el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II 2025

En los últimos tres partidos del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II 2025, Millonarios tendrá que jugar uno en condición de local y dos de visitante.

Su programación es la siguiente: