Dimayor se pronunció tras cancelación de vuelos en Colombia: ¿Afecta la programación de Liga BetPlay?

La crisis aérea que atraviesa el país por la inmovilización temporal de los aviones Airbus A320 encendió las alarmas en distintos sectores, incluido el fútbol profesional colombiano.

Con varios vuelos cancelados y miles de pasajeros afectados, la preocupación por el desplazamiento de equipos, árbitros y delegaciones comenzó a crecer.

Ante este panorama, la Dimayor decidió pronunciarse para aclarar cuál será el impacto en la programación de la Liga BetPlay.

Cancelación masiva de vuelos genera incertidumbre

La alerta global emitida por Airbus, tras detectar que ciertos sistemas del A320 pueden verse afectados por “radiación solar intensa”, llevó a que más de 6.000 aeronaves de esta familia fueran inmovilizadas mientras se adelanta una actualización urgente de software.

En Colombia, la Aeronáutica Civil ordenó dejar en tierra todos los A320 desde la noche del 29 de noviembre, lo que desató una ola de cancelaciones en aerolíneas como Avianca, que tiene más del 70 % de su flota basada en este modelo.

LATAM y JetSmart también reportaron afectaciones menores, pero suficientes para generar incertidumbre en sectores que dependen del transporte aéreo, entre ellos, el fútbol profesional colombiano.

Con partidos programados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta (final de la B), la movilidad aérea es clave para cumplir con el calendario competitivo.

Dimayor no aplazará partidos, por ahora

Frente al impacto nacional, la Dimayor emitió un comunicado confirmando que trabaja para asegurar el normal desarrollo de la Liga BetPlay.

En el mensaje señalaron: “La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que ante la cancelación masiva de vuelos en el país, se encuentra trabajando y buscando alternativas para evitar una afectación en la programación de los partidos del FPC”.