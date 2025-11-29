Retrasos y cancelaciones: este es el panorama actual en los principales aeropuertos del país

En la tarde del pasado viernes el fabricante europeo Airbus reportó una alerta global que obligó a más de 6.000 aeronaves a permanecer en tierra luego de una actualización urgente en su software.

La medida ya ha causado contundentes impactos en todas las terminales aéreas del país ya que una importante cantidad de vuelos han tenido que ser reprogramados, causando graves afectaciones en el itinerario de los viajeros.

¿Cuál es la situación actual en los aeropuertos del país?

Durante la mañana de este sábado, 29 de noviembre, la página oficial del Aeropuerto El Dorado reportó al menos 15 vuelos retrasados con diferentes destinos nacionales e internacionales.

En el caso de Avianca, el viernes pasado se reportó una disrupción significativa en el 70% de sus aviones, de la familia Airbus A320, incluyendo modelos A319, A320 y A321, que cubren el 90% de sus operaciones nacionales.

No obstante, según el comunicado más reciente, la aerolínea reportó que el 51% de la flota A320 ya posee la respectiva actualización en su software. Así mismo, Avianca se encuentra reprogramando los vuelos impactados sin contemplar penalidades.

En Bucaramanga, en el Aeropuerto Internacional Palonegro, en menos de 24 horas cinco vuelos han sido cancelados por la aerolínea Avianca. Algunos de los pasajeros reportaron que sus vuelos habrían sido reprogramados incluso hasta el 9 de diciembre.

En Antioquia, en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, se reportó la cancelación y reprogramación de dos vuelos con destino a Bogotá. El resto de la operación aérea no presenta ninguna novedad, hasta el momento.

En el Valle del Cauca, en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, cuatro vuelos han sido cancelados, tres con destino a Bogotá y uno hacia Medellín.

En Cartagena, en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, se reportó que este sábado 29 de noviembre ha avanzado con total normalidad, pese a los retrasos presentados para los pasajeros que se dispusieron a viajar el pasado viernes 28.

En Barranquilla, en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, no se han presentado vuelos cancelados ya que algunos de estos han sido reprogramados en intervalos cortos de tiempo.

Finalmente, en Santa Marta, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, solo se ha reportado la suspensión de un vuelo de la aerolínea Avianca que cubre la ruta Santa Marta a Bogotá.

Respuesta por parte de la Aeronáutica Civil

Según los más recientes datos, por parte de la Aeronáutica Civil, 44 aviones ya volvieron a sus operaciones normales, 74 vuelos fueron cancelados y ya van 1.200 pasajeros afectados por la medida.