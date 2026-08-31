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Junior acelera la búsqueda de técnico tras la salida de Arias: los candidatos más fuertes

Junior ya tendría candidato para reemplazar a Alfredo Arias. ¿De quién se trata?

Junior de Barranquilla
Foto: Junior

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
09:37 a. m.
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Junior de Barranquilla comenzó la búsqueda de entrenador tras la salida de Alfredo Arias y ya aparecen posibles candidatos para asumir el equipo.

La dirigencia del conjunto rojiblanco se mueve para encontrar rápidamente al reemplazo de Arias después de un comienzo de semestre que estuvo lejos de las expectativas. Entre los nombres que han aparecido se encuentran Sebastian Viera, Jorge Luis Pinto, Alberto Gamero y Leonel Álvarez.

¿Quién será el nuevo técnico del Junior?

Por ahora no existe confirmación de un acuerdo con ninguno de los posibles candidatos. Sin embargo el nombre de Pinto y Viera suenan en el entorno del conjunto 'tiburón'.

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Por un lado, Pinto cuenta con una extensa trayectoria en clubes y selecciones. Su experiencia y su perfil disciplinado aparecen entre los elementos que podrían pesar en la decisión de la dirigencia.

Sin embargo, mientras no exista un anuncio oficial del club o un acuerdo definitivo con el entrenador, su eventual contratación continúa siendo una posibilidad.

Por otro lado, Sebastián Viera es de la casa y ya tuvo experiencia como entrenador con el Real Cartagena.

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¿Por qué salió Alfredo Arias del Junior?

La búsqueda de un nuevo técnico comenzó después de un arranque complicado para Junior. Alfredo Arias dejó el cargo sin conseguir victorias en sus primeros cinco partidos de la Liga BetPlay 2026-II, una racha que aumentó la presión alrededor del cuerpo técnico.

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A esos resultados se sumó la eliminación de la Copa Colombia frente a Barranquilla FC. El descontento también llegó a las tribunas: durante el reciente partido disputado en el estadio Romelio Martínez se observaron pancartas de aficionados que pedían un cambio en la dirección técnica.

El escenario resulta especialmente sensible por la nómina conformada para el semestre y las expectativas generadas alrededor del equipo.

Ahora la atención estará puesta en la decisión de la familia Char y en las conversaciones con los candidatos.

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