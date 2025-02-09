Oficial: Donnarumma es nuevo arquero del Manchester City y Ederson anunció su salida

Cambio de cromos en la portería del Manchester City: el club inglés anunció este martes la marcha del brasileño Ederson (32 años) al Fenerbahçe turco y poco después confirmó la llegada del italiano Gianluigi Donnarumma (26 años), que fue clave en el título de Champions ganado por el París SG la pasada temporada.

Con este movimiento, el técnico Pep Guardiola parece buscar mayor solidez defensiva en un equipo que sigue la mala dinámica de la temporada pasada y que ha perdido ya dos partidos de los tres que ha disputado en la Premier League.

El técnico catalán, además, había perdido la confianza en Ederson y en estos tres primeros partidos de campeonato había jugado James Trafford, fichado también este verano.

Según varios medios, el club inglés ha pagado 35 millones de euros (casi 41 millones de dólares) al PSG por el portero que fue clave en la conquista de la última Liga de Campeones y habría ingresado algo menos de la mitad (14 millones de euros) por Ederson.

El brasileño cierra una exitosa etapa en el Manchester City con 18 títulos ganados desde su llegada en 2017, procedente del Benfica, entre los que destaca una Liga de Campeones (2023) y seis Premier Leagues (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024).

18 títulos como 'citizen'

"Me voy de Manchester City increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos, y me siento honrado de haber vestido esta camiseta tantas veces", declaró a los medios del club Ederson, que por ahora tampoco ha entrado en los planes de Carlo Ancelotti, nuevo seleccionador de Brasil.

Su destino, Fenerbahçe, vive horas convulsas luego de haber quedado eliminado en la previa de la Liga de Campeones, lo que le costó el puesto a su entrenador, José Mourinho, y no haber ganado el título en Turquía desde 2014.

Caso parecido es el de Donnarumma en el París SG: desde que llegó al PSG procedente del AC Milan en el verano de 2021 ha acumulado éxitos (una Champions y cuatro Ligue 1) y pese a haber sido pieza clave en la conquista del título europeo, ha sido víctima de una decisión técnica y del hecho de que en una temporada quedaba libre y por ahora no había aceptado la propuesta del club para renovar.

Ante la posible marcha como agente libre en un año de Donnarumma, el PSG se cubrió las espaldas con la incorporación del francés Lucas Chevalier (23 años), elegido mejor arquero de la Ligue 1 la pasada temporada con el Lille, lo que llevó implícitamente al italiano a integrar la lista de transferibles.

Mejorar el juego con el pie

"'Gigio' es uno de los mejores jugadores en su puesto, sin ninguna duda. Es todavía mejor persona, pero buscábamos un perfil de portero diferente. Mi objetivo es mejorar al equipo. Es mi decisión y el club me apoya", declaró el entrenador del PSG Luis Enrique para justificar "la difícil decisión" de prescindir del italiano, quien por su parte se mostró "decepcionado y triste".

La incógnita es saber cómo se adaptará el campeón de la Eurocopa con Italia en 2021 al estilo de juego de Guardiola y al fútbol inglés.

El antiguo entrenador del FC Barcelona y del Bayern de Múnich recupera con Donnarumma un arquero de nivel top mundial con una hoja de servicios envidiable, pero al que se le ha criticado recurrentemente por sus salidas por alto, y sobre su juego con el pie, algo de gran importancia en el sistema de juego de Luis Enrique.

Los delanteros de la Premier League, además, suelen ser poderosos en el juego aéreo, y, al igual que 'Lucho', Pep Guardiola aprecia la salida de balón en raso de sus arqueros, una calidad que poseía Ederson.

Con información de AFP