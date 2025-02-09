CANAL RCN
Ojo: los jugadores de la selección Colombia que están apercibidos con amarilla

Nombres pesados tienen tarjeta amarilla y de recibir frente a Bolivia, se perderán el último juego de eliminatorias.

Camilo Vargas
septiembre 02 de 2025
08:28 a. m.
La Selección Colombia está a un paso de asegurar su clasificación al Mundial de 2026, pero antes de pensar en celebraciones deberá superar a Bolivia este jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El compromiso, que se transmitirá por el Canal RCN y su aplicación oficial desde las 4:30 p. m. (hora colombiana), podría definir gran parte del futuro del equipo de Néstor Lorenzo en las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, hay un detalle que preocupa al cuerpo técnico: varios jugadores llegan al duelo apercibidos con tarjeta amarilla. En caso de recibir otra amonestación, se perderían el último partido de la fase clasificatoria frente a Venezuela, encuentro que podría ser decisivo para asegurar la clasificación directa.

Ocho jugadores al filo de la sanción

Camilo Vargas, John Lucumí, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Andrés Felipe Román y Davinson Sánchez son los futbolistas que deberán jugar con máxima precaución ante Bolivia. Entre ellos hay piezas clave en la columna vertebral del equipo, lo que hace aún más delicada la situación.

Una tarjeta más podría dejar a Colombia sin nombres fundamentales en todas las líneas: desde el arco, pasando por la defensa y el mediocampo, hasta la generación ofensiva. Para Lorenzo y su cuerpo técnico, el reto no es solo vencer a Bolivia, sino también administrar el plantel para evitar bajas sensibles en la última fecha.

Ganar y clasificar sin sobresaltos

El objetivo es claro: asegurar los tres puntos en Barranquilla y sellar el cupo al Mundial sin depender de otros resultados. No obstante, la presencia de tantos jugadores en riesgo de suspensión obligará a tomar decisiones estratégicas. Rotaciones, cambios puntuales o incluso ajustes en el estilo de juego podrían ser necesarios para evitar que las amarillas condicionen la recta final de las eliminatorias.

La hinchada espera una victoria convincente y, al mismo tiempo, un manejo inteligente de la nómina. Colombia quiere llegar completa a Venezuela y celebrar con su equipo titular la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

