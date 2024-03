Dorlan Pabón ya tendría equipo en el fútbol colombiano para la próxima temporada

La situación en Atlético Nacional parece estar más complicada de lo que parece. A la crisis deportiva del equipo antioqueño, ahora se le suma la salida de Dorlan Pabón, quien tomó la decisión de renunciar a la institución por cuestiones personales, además de algunos problemas con las directivas.

El anuncio oficial de la salida de Dorlan Pabón la dio a conocer Atlético Nacional por medio de unas redes sociales, en donde con un video dio las gracias a ‘Memin’ por los goles y títulos obtenidos tras su regreso de México, además por llevar con honor y gloria la camiseta del más veces campeón de Colombia.

Dorlan Pabón ya tendría nuevo equipo en el FPC

Luego de que se diera a conocer la renuncia del Dorlan Pabón de Atlético Nacional, las redes sociales se inundaron de rumores de lo que será el futuro del jugador, quien al parecer ya tendría un principio de acuerdo con otro equipo del fútbol colombiano para la próxima temporada, generando una fuerte discordia en los aficionados antioqueños.

Según dio a conocer el Vbar de Caracol Radio, Dorlan Pabón estaría cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Envigado para la próxima temporada. Al parecer, las directivas del equipo ‘Naranja’ iniciaron conversaciones con el jugador hace algunos días y todo parece indicar que estarían cerca de llegar a un acuerdo.

“Dorlan Pabón no continuará en Atlético Nacional como lo oficializó el club y ya tendría equipo (…) Tiene un principio de acuerdo para jugar con Envigado el segundo semestre de 2024”, afirmó el Vbar de Caracol radio.

📻#ElVBarCaracol lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio https://t.co/jmDGSEN054 pic.twitter.com/P5xb0azqj3 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 5, 2024

Otros equipos del fútbol colombiano que quieren a Dorlan Pabón

Sin embargo, el Envigado no sería el único que equipo que sueña con tener a Dorlan Pabón, pues en días anteriores, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, entrenador del Once Caldas, dio a conocer que le gustaría tener en su plantilla a Dorlan Pabón, Giovanni Moreno y Jefferson Duque, jugadores que tienen una afinidad con el estratega antioqueño.

“Yo estuve en la época en la que Ochoa reencauchó a Cañón, a mí me gusta Dorlan lo que representa para un equipo, Jefferson Duque me gusta, no es que el Once los vaya a contratar, pero a uno le gustaría tenerlos. Ojalá algún día uno tenga a Dorlan Pabón acá en el Once, si él quiere venir, tendría las puertas abiertas”, aseguró el Arriero Herrera.