Susto en el FPC: DT de Once Caldas casi es alcanzado por un rayo en pleno partido

Un rayo encendió el pánico en la Liga BetPlay: el DT de Once Caldas, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, estuvo a punto de ser impactado en pleno partido.

DT de Once Caldas
Foto: caotura de pantalla Win Sports

agosto 16 de 2025
08:06 a. m.
El fútbol colombiano vivió un momento de tensión este viernes durante el duelo entre Alianza de Valledupar y Once Caldas por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

El encuentro, que terminó 0-0, estuvo marcado por una fuerte tormenta eléctrica que obligó a suspender el compromiso y generó pánico en el banquillo visitante, especialmente en el director técnico Hernán Darío “El Arriero” Herrera.

Tormenta eléctrica detuvo el partido en Valledupar

Cuando el reloj marcaba el minuto 78', una descarga eléctrica cayó muy cerca de la zona técnica donde se encontraba el entrenador de Once Caldas.

En la transmisión de Win Sports se vio cómo Herrera reaccionó de inmediato, pues saltó y buscó refugio mientras los suplentes y jugadores que estaban listos para ingresar corrían hacia los vestuarios.

El árbitro decidió suspender el partido para salvaguardar la integridad de los futbolistas y el cuerpo técnico. Pasados varios minutos, tras disiparse la tormenta, se reanudaron los últimos 12 minutos del encuentro, aunque el marcador no se movió y el 0-0 se mantuvo hasta el pitazo final.

Once Caldas sigue sin ganar en la Liga BetPlay

Más allá del susto, el empate dejó al Once Caldas en una situación crítica. El equipo de Manizales continúa sin conocer la victoria en lo que va del torneo y actualmente ocupa la casilla 19 de la tabla de posiciones.

Si Millonarios vence a Deportes Tolima el próximo domingo, el club albo podría quedar último en la tabla de posiciones.

