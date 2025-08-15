Carlos Antonio Vélez lanzó fulminante crítica contra Neyser Villarreal en medio de la polémica

Neyser Villarreal, la joven promesa de Millonarios, ha desatado una oleada de críticas tras aparecer en una transmisión en vivo en redes sociales luciendo la camiseta del América de Cali, uno de los archirrivales históricos del cuadro embajador.

Este gesto, considerado una afrenta por la hinchada, no pasó desapercibido para el veterano y polémico periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien, con su habitual contundencia, arremetió contra el jugador, tildando su acción de "imperdonable" y un claro irrespeto a la institución que representa.

La imagen de Villarreal con la prenda escarlata se viralizó rápidamente, generando un sinfín de comentarios de desaprobación entre los seguidores de Millonarios. Para muchos, este acto representa una falta de profesionalismo y lealtad, especialmente en un momento en el que el equipo atraviesa una fase crucial de la temporada.

La polémica se intensifica al considerar que la relación entre el jugador y el club ya venía cargada de tensiones. Según reportes periodísticos, Villarreal y su entorno han manifestado en varias ocasiones su deseo de abandonar el equipo, buscando una salida como agente libre, lo que ha generado malestar en la dirigencia y el cuerpo técnico.

La reciente lesión del futbolista y su aparente desinterés en renovar su contrato solo han profundizado la fractura, convirtiendo el incidente de la camiseta en el detonante de una crisis latente.

Carlos Antonio Vélez lanzó fulminante crítica contra Villarreal

En su espacio de opinión, Carlos Antonio Vélez abordó el tema sin rodeos, manifestando su total desaprobación. "Eso pareciera tonto, no es pequeño. Es una afrenta para los hinchas de Millonarios", sentenció el periodista, subrayando que este tipo de comportamientos, aunque parezcan superficiales, tienen un impacto profundo en la moral del equipo y el respeto a la institución.

Vélez no solo criticó la actitud de Villarreal, sino que también hizo un llamado a la dirigencia de Millonarios para que tome medidas disciplinarias contundentes.

"Millonarios ha sido muy laxo con Villarreal, pero cuando hay este tipo de actitudes, una carta no caería mal, un jalón de orejas para que sepa que debe respetar las insignias y los colores", afirmó, sugiriendo que la pasividad ante estos actos podría sentar un precedente peligroso.

¿Qué pasará con Neyser Villarreal?

Ante la dura polémica que se ha armado en torno al jugador, este viernes, el periodista Juan Felipe Cadavid aseguró que desde Millonarios han empezado a hacer las gestiones para que el delantero ya no pertenezca más al club.

Por otro lado, el periodista Alexis Rodríguez confirmó que no se le renovará su contrato y que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico de David González.