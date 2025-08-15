CANAL RCN
Deportes

Carlos Antonio Vélez lanzó fulminante crítica contra Neyser Villarreal en medio de la polémica

El periodista no fue ajeno a lo que pasó con el delantero que pertenece a Millonarios.

Foto: @MillosFCoficial

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
09:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Neyser Villarreal, la joven promesa de Millonarios, ha desatado una oleada de críticas tras aparecer en una transmisión en vivo en redes sociales luciendo la camiseta del América de Cali, uno de los archirrivales históricos del cuadro embajador.

Este gesto, considerado una afrenta por la hinchada, no pasó desapercibido para el veterano y polémico periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien, con su habitual contundencia, arremetió contra el jugador, tildando su acción de "imperdonable" y un claro irrespeto a la institución que representa.

Barra de Millonarios pidió salidas explícitas ante escándalos extradeportivos de los jugadores
RELACIONADO

Barra de Millonarios pidió salidas explícitas ante escándalos extradeportivos de los jugadores

La imagen de Villarreal con la prenda escarlata se viralizó rápidamente, generando un sinfín de comentarios de desaprobación entre los seguidores de Millonarios. Para muchos, este acto representa una falta de profesionalismo y lealtad, especialmente en un momento en el que el equipo atraviesa una fase crucial de la temporada.

La polémica se intensifica al considerar que la relación entre el jugador y el club ya venía cargada de tensiones. Según reportes periodísticos, Villarreal y su entorno han manifestado en varias ocasiones su deseo de abandonar el equipo, buscando una salida como agente libre, lo que ha generado malestar en la dirigencia y el cuerpo técnico.

La reciente lesión del futbolista y su aparente desinterés en renovar su contrato solo han profundizado la fractura, convirtiendo el incidente de la camiseta en el detonante de una crisis latente.

Carlos Antonio Vélez lanzó fulminante crítica contra Villarreal

En su espacio de opinión, Carlos Antonio Vélez abordó el tema sin rodeos, manifestando su total desaprobación. "Eso pareciera tonto, no es pequeño. Es una afrenta para los hinchas de Millonarios", sentenció el periodista, subrayando que este tipo de comportamientos, aunque parezcan superficiales, tienen un impacto profundo en la moral del equipo y el respeto a la institución.

Vélez no solo criticó la actitud de Villarreal, sino que también hizo un llamado a la dirigencia de Millonarios para que tome medidas disciplinarias contundentes.

¿Qué dijo David González de Neyser Villarreal vistiendo la camiseta del América de Cali?
RELACIONADO

¿Qué dijo David González de Neyser Villarreal vistiendo la camiseta del América de Cali?

"Millonarios ha sido muy laxo con Villarreal, pero cuando hay este tipo de actitudes, una carta no caería mal, un jalón de orejas para que sepa que debe respetar las insignias y los colores", afirmó, sugiriendo que la pasividad ante estos actos podría sentar un precedente peligroso.

¿Qué pasará con Neyser Villarreal?

Ante la dura polémica que se ha armado en torno al jugador, este viernes, el periodista Juan Felipe Cadavid aseguró que desde Millonarios han empezado a hacer las gestiones para que el delantero ya no pertenezca más al club.

Por otro lado, el periodista Alexis Rodríguez confirmó que no se le renovará su contrato y que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico de David González.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Stuttgart vs. Bayern Múnich, Supercopa de Alemania: ¿dónde y a qué hora ver la final?

América de Cali

¿Por qué Santiago Moreno no puede jugar ante América de Cali en Copa Sudamericana?

Luis Díaz

"Se me cae una lágrima": Mac Allister sigue extrañando a Luis Díaz y describió su relación

Otras Noticias

Santa Marta

Balacera en Santa Marta: delincuentes intentaron robar carro de valores y dejaron dos guardas heridos

Los asaltantes huyeron sin lograr su objetivo.

Canadá

Estos son los requisitos que necesita un colombiano para trabajar en Canadá: téngalos en cuenta

Conozca los requisitos necesarios para poder trabajar en este país.

Miss Universe Colombia

¡Miss Universe Colombia, el reality, ya tiene fecha de estreno!

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 15 de agosto de 2025

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol