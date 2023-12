Duván Zapata rompió en llanto, luego de su emotivo doblete en el Torino vs. Atalanta: video

El lunes pasado, Torino goleó 3-0 a Atalanta en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Serie A. Con este triunfo, los dirigidos por Ivan Jurić se 'tomaron un respiro' y escalaron hasta la décima casilla en el rentado italiano. Duván Zapata fue la gran figura del partido, pues se reportó con un doblete contra su exequipo. El delantero colombiano no pudo contener las emociones tras su gran actuación en el Estadio Olímpico de Turín y rompió en llanto cuando fue entrevistado por 'Dazn'.

'El Toro' no atravesaba su mejor momento deportivo y necesitaba una gran actuación para recuperar la confianza. El experimentado atacante caucano, de 32 años, llevaba ocho partidos (594' minutos) sin anotar con Torino. Su único gol con el Torino databa del pasado 24 de septiembre, cuando infló las redes en el empate 1-1 contra la Roma.

El colombiano está ilusionado de reencontrarse con su mejor versión y empezar a retribuirle a la confianza que le depositó Ivan Jurić. El próximo domingo 10 de diciembre, visitarán al Frosinone (desde las 6:30 a. m., hora de Colombia) y Zapata quiere ser protagonista.

"Con este doblete he retribuido el cariño que Ivan Jurić me ha dado desde que llegué. Tanto él como todos mis compañeros. Todos me han acogido de la mejor manera posible y estoy superando momentos difíciles. Me alegré de ver a mis ex compañeros y lo siento por ellos, pero necesitábamos esta victoria", empezó diciendo el ex América de Cali en una conversación con el medio citado anteriormente.

La emotiva dedicatoria de Duván Zapata, tras su doblete al Atalanta

"Esto se lo dedico a mi familia y a mis compañeros porque nos lo merecemos. Creo que si nos mantenemos unidos, seguiremos progresando. Hicimos algunos buenos partidos y queremos continuar", agregó el atacante oriundo de Padilla.

Video de la conmovedora entrevista de Duván Zapata