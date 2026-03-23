El emotivo mensaje de Radamel Falcao tras la muerte de Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios

El mundo del deporte en Colombia se ha visto sacudido por la trágica noticia del fallecimiento de Santiago Castrillón, una de las promesas más brillantes de las divisiones menores de Millonarios FC.

El fatídico suceso ocurrió el pasado sábado 21 de marzo de 2026, durante el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe por el Torneo Nacional Sub-20. Castrillón, quien portaba la camiseta número 10 y era el capitán de su categoría, sufrió un colapso repentino en pleno campo de juego.

A pesar de la rápida intervención de los cuerpos médicos y su traslado a la Fundación Cardioinfantil en el norte de Bogotá, el joven mediocampista no logró recuperarse de lo que se presume fue una complicación cardíaca. Millonarios confirmó su deceso el domingo 22 de marzo, señalando que Santiago partió "en compañía de su familia, compañeros y amigos".

Tras el anuncio oficial del club, las reacciones no se hicieron esperar, siendo la de Radamel Falcao García una de las más conmovedoras, reflejando el dolor profundo que embarga a la institución "embajadora".

"El Tigre", actual referente y capitán del equipo profesional, utilizó sus redes sociales para expresar su consternación ante la partida del joven volante de 18 años.

Este fue el emotivo mensaje de Falcao

Con palabras cargadas de emotividad, Falcao dejó ver el impacto que esta pérdida ha tenido en el camerino azul:

"Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba", escribió el máximo goleador de la Selección Colombia.

Falcao, conocido por su cercanía con los juveniles, añadió un compromiso de honor en nombre de todo el plantel: "Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo".

Foto: Redes Sociales Falcao

¿Quién era Santiago Castrillón?

Nacido en Bucaramanga en 2007, Castrillón era considerado el "diamante en bruto" de la cantera azul. Había llegado al club en 2021 y su progresión fue meteórica. Bajo la dirección técnica de Fabián Bustos, el joven ya entrenaba con regularidad con el equipo profesional y había sido convocado a varios partidos de la Liga a finales de 2025. Su técnica exquisita y visión de juego lo proyectaban como el próximo gran volante creativo del fútbol colombiano.

La partida de Santiago deja un vacío inmenso no solo en Millonarios, sino en todo el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), que hoy se une en un solo clamor de fortaleza para su familia.