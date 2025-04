¿Está roto el camerino de Independiente Santa Fe? Eduardo Méndez no se guardó nada y respondió

Independiente Santa Fe no se encuentra pasando por un buen momento. Desde la llegada de Jorge Bava, el técnico uruguayo, el equipo no ha ganado y tan solo ha sumado un punto de nueve posibles.

En el debut del estratega, Independiente Santa Fe empató en El Campín 1-1 vs. Pasto. Además, posteriormente, cayó 1-2 vs. Equidad en Techo y 1-2 vs. DIM en el 'coloso de la 57'.

RELACIONADO Hugo Rodallega rompió el silencio y reveló quién es el culpable de la crisis en Santa Fe

De esa manera, el 'león capitalino' pasó de pelear el liderato a estar al borde de salir de los ocho clasificados. En este momento, se encuentra sexto con 23 puntos, pero, por ejemplo, Tolima, que es el séptimo y tiene los mismos puntos, ha jugado un partido menos.

En medio de esa racha adversa de resultados, Eduardo Méndez, el presidente de Independiente Santa Fe, habló con Antena 2 en la mañana de este 21 de abril y respondió si una de las causas del 'bache' es que el camerino esté roto. ¿Cuál fue su respuesta?

¿Hay problemas en el camerino de Independiente Santa Fe?

Eduardo Méndez reconoció que se preocupó por los últimos resultados de Independiente Santa Fe y que, por ende, estuvo presente en la sede analizando los entrenamientos y la relación de los jugadores.

"Los días jueves, viernes y sábado estuve pendiente de las prácticas, hablé con el grupo y pregunté y analicé si hay problemas en la interna, pero no, el equipo está bien", aseguró Eduardo Méndez en Antena 2, exactamente en el programa Planeta Fútbol, que se emite también en Win Sports.

"Los presidentes creen que pasaron esta racha y sabemos que nos quedan estos cinco partidos en donde tenemos que sumar puntos, así como tienen que hacerlo otros equipos", añadió.

Asimismo, respaldó a Jorge Bava debido a que solo tuvo una sesión de entrenamiento antes de debutar con Pasto. En consecuencia, cree que comenzará a mostrar resultados muy pronto.

¿Cuál fue la opinión exacta de Eduardo Méndez acerca del trabajo de Jorge Bava, el técnico de Independiente Santa Fe?

"Yo creo que al profesor le llega muy bien este período que hemos tenido sin jugar. Son unos días en donde él va a tener varias sesiones de trabajo y el grupo va a seguir copiando lo que se busca y los cambios que me imagino que se tratarán de hacer", enfatizó Eduardo Méndez.

"Hoy, con el trabajo que ha hecho en estos días y con lo que le falta por hacer, los resultados serán los que nosotros pretendemos y los que los jugadores buscan, tal como me lo han manifestado", puntualizó también.

Por otra parte, el presidente Eduardo Méndez afirmó que internamente prefieren que el 'bache' sea ahora y que no les ocurra como el semestre pasado, en donde llegaron a los cuadrangulares en las primeras posiciones, pero tuvieron un rendimiento deficiente.

"Creemos que vamos a hacer un fin de semestre bueno y que todos vamos a tener alegrías", concluyó el presidente de Independiente Santa Fe.