Edwin Cardona estalló contra la hinchada de Santa Fe tras ser abucheado en El Campín: "Me duele"

El reciente encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el estadio El Campín dejó más que un empate 2-2; Edwin Cardona se refirió a la hinchada cardenal.

El volante de Atlético Nacional, quien tuvo un paso significativo por Santa Fe en 2012, siendo campeón, expresó su descontento por el trato recibido por parte de la hinchada local.

Un recibimiento inesperado

Durante el partido, Cardona fue objeto de abucheos, insultos y agresiones por parte de algunos aficionados de Santa Fe. El jugador manifestó su sorpresa y dolor ante esta situación, recordando su contribución al club.

"Después de 37 años que el club no ganaba una estrella, gracias a Dios pude hacer parte de ella y poder participar, y poder lograr ese título. No quería que me aplaudieran tampoco, tampoco que me chiflaran, no sé por qué me chiflaron y eso fue lo que me dio rabia", afirmó en zona mixta ante más de 50 periodistas.

Además, Cardona denunció comportamientos agresivos por parte de la afición. "No sé por qué me tiran monedas, no sé por qué me escupen, yo acá no vine a pelear, vine a jugar fútbol, vine a defender mi camiseta", agregó.

Así el pasado de Edwin cardona en Santa Fe

En 2012, Edwin Cardona formó parte del plantel de Independiente Santa Fe que rompió una sequía de 37 años sin títulos de liga, alzándose con la tan anhelada séptima estrella, día en ele vencieron a Deportivo Pasto con anotación de Jonathan Copete en el juego de vuelta.

Aunque su estadía en el club fue breve, su contribución en esa campaña es recordada por muchos. Sin embargo, el jugador reconoció que, desde su llegada a Santa Fe, siempre fue claro sobre su afición por Atlético Nacional. "La gente sabe que cuando yo vine acá a Santa Fe, en ese tiempo era hincha de Nacional y siempre lo voy a ser", puntualizó.