Arquero de Sao Paulo reveló lo que le dijo a Edwin Cardona previo a sus dos penales fallados

El arquero y capitán de São Paulo, Rafael, fue protagonista absoluto en el empate 0-0 frente a Atlético Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El portero brasileño contuvo dos cobros desde el punto penal de Edwin Cardona, evitando que el cuadro antioqueño tomara ventaja en un partido dominado por los locales. Tras el encuentro, el guardameta explicó cómo afrontó esos momentos decisivos y reveló lo que le dijo al mediocampista colombiano antes de cada lanzamiento.

“Ya había hablado con él y le dije que esperaría en el primer penal. También esperé un poco el segundo porque podría haberlo tirado al medio, pero tuve la suerte de atajarlo y ayudar al equipo", afirmó Rafael, destacando la preparación previa y el estudio de su rival.

Un duelo mental bajo los tres palos

Las dos intervenciones de Rafael no solo evitaron goles, sino que influyeron en el desarrollo del juego. Atlético Nacional fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y generó las oportunidades más claras, pero la seguridad del capitán paulista sostuvo el cero en el marcador.

El propio guardameta reconoció la exigencia del partido: “Todos merecemos el crédito, queríamos ganarlo, pero en un encuentro tan complicado como este, hay que valorar el empate". Con esas palabras, resaltó que, pese al deseo de llevarse la victoria, el resultado no deja de ser positivo para el conjunto brasileño de cara al partido de vuelta.

São Paulo se prepara para definir en el Morumbí

El empate sin goles deja abierta la serie, que se resolverá el próximo martes 19 de agosto en el estadio Morumbí. Allí, São Paulo buscará aprovechar su localía para asegurar la clasificación a los cuartos de final, mientras que Atlético Nacional deberá encontrar la efectividad que le faltó en Medellín.

Rafael, líder indiscutido en la portería, se perfila nuevamente como una pieza clave para la revancha. Su experiencia y capacidad en momentos de presión podrían marcar la diferencia en un duelo que promete ser intenso y decisivo.