¡Egan Bernal, campeón en los Nacionales de Ruta 2025 prueba élite!

Egan Bernal se coronó campeón de los Nacionales de Ruta de Ciclismo 2025 en la prueba élite este domingo 9 de febrero en Bucaramanga y el pedalista zipaquireño lucirá la bandera tricolor en las principales carreras del mundo a partir de la fecha.

El campeón del Tour de Francia 2019 sigue recuperándose del grave accidente que sufrió en el 2022 y que incluso lo tuvo al borde de la muerte, y este domingo ganó su segunda carrera en este inicio de año, por lo que promete inmensas alegrías para lo que será la temporada World Tour.

Egan Bernal, campeón de prueba élite en Nacionales de Ruta

El ‘Joven Maravilla’ se colgó la medalla de oro en estos Nacionales de Ruta 2025 en prueba élite con un total de 237 kilómetros disputados, en los que faltando aproximadamente 10 para meta, se escapó en solitario de cara a la victoria.

El triunfo del zipaquireño fue el tercero de un colombiano en la historia que logra quedarse con dos carreras en una misma edición de la competencia de Nacionales de Ruta, pues Bernal ya había ganado la contrarreloj individual hace un par de días.

El ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia de 2019, ganó el jueves su primera carrera desde el terrible accidente que sufrió en 2022 en el que casi muere.

Bernal, de 28 años, se impuso en el campeonato colombiano de contrarreloj, disputado en Bucaramanga.

Si bien no es su triunfo más prestigioso, tiene un sabor particular para Bernal, del equipo Ineos, que no ganaba una prueba desde su victoria en el Giro de Italia de 2021.

Diego Camargo fue quien finalizó segundo en la jornada de este domingo. A falta de 8.4 kilómetros para la meta, Bernal lo dejó rezagado y con un contundente ataque se lanzó de cara al triunfo, el cual fue bastante emotivo teniendo en cuenta todo lo que le ocurrió al corredor hacer un par de años alrededor del fuerte accidente que sufrió.