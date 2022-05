¡Muy cerca del regreso! Egan Bernal ya se para en pedales e ilusiona a sus seguidores

Todos los colombianos están sorprendiendo por la satisfactoria recuperación que ha tenido Egan Bernal, luego del accidente sufrido el pasado 24 de enero, donde el ciclista tuvo un choque contra un bus que estaba detenido en la vía Gachancipá, dejando al cafetero muy malherido y por fuera de todas las competencias del 2022.

Luego de 104 días del choque, Egan Bernal ha dejado boquiabiertos a todos los aficionados del ciclismo y sobre todo a los médicos, teniendo en cuenta el gran proceso de recuperación, rompiendo todos los paradigmas y las opiniones científicas, ya que, ni el más optimista pensaba que a 104 del accidente, Egan pudiera pararse en los pedales.

Esto se pudo evidencias gracias a María Fernanda Motas, pareja del deportista, que por medio de un video publicado en sus redes sociales, mostró como el ciclista se para en los pedales, haciéndolo por primera vez, luego del accidente sufrido en las carreteras de Cundinamarca.

"Lo más lindo que veremos hoy... Egan Arley parado en pedales por primera vez", fue el mensaje de la pareja del deportista en sus redes sociales.

El regreso de Egan Bernal

Luego de darse a conocer el gran proceso de recuperación que ha tenido Egan Bernal, todos los aficionados comienzan a preguntarse sobre la posible fecha de regreso del colombiano a las competiciones del ciclismo. Pues según lo informado por el médico Gustavo Uriza, cirujano que atendió a Egan luego del accidente, el zipaquereño podría regresar a las carreras luego del 24 de mayo, exactamente 120 días luego del accidente.

De igual forma, el ciclista del Ineos, quien sigue su recuperación en suelo italiano, donde dio a conocer que no tiene afán para volver a la competencia, ya que, primero, quiere fortalecer el cuerpo y pelear una grande.

“Sí, me veo corriendo, al menos, una de las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia o Vuelta a España). Claro, me veo totalmente recuperado y espero no tener dolor. Es complicado, porque hay que trabajar fuerte para fortalecer el cuerpo”, aseguró el ciclista colombiano.

Por último, el colombiano confirmó que todavía no sabe si tendrá que el mismo nivel de competencia que tuvo antes del accidente, que sigue trabajando para ayudar a su equipo y poder recuperar que tuvo al momento de consagrarse campeón del Giro de Italia y el Tour de Francia.

“No sé si voy a volver a tener el nivel de antes para poder ganar una de esas carreras grandes. Al menos, creo y quiero intentar ser un gregario, ayudar y poder estar a ese nivel”, finalizó el colombiano.