"No me he rendido en cinco años, no lo voy a hacer en un día": Egan avisa ataques en el Giro

La etapa 16 del Giro de Italia dejó muchas emociones, pero una de las más conmovedoras fue la valentía del colombiano Egan Bernal. El campeón de la edición 2021 sufrió una fuerte caída en una de las primeras subidas del día, que por momentos hizo temer por su continuidad en carrera. Sin embargo, lejos de abandonar, el ciclista de Zipaquirá protagonizó una épica recuperación que lo llevó incluso a cruzar la meta por delante del líder actual, el mexicano Isaac del Toro.

En medio del dolor, Bernal no solo logró mantenerse en carrera, sino que conservó un lugar privilegiado en la clasificación general: ahora es sexto. Aunque no pudo seguir el ritmo de atacantes como Richard Carapaz y Simon Yates en los tramos decisivos, su esfuerzo fue reconocido por aficionados y especialistas del ciclismo mundial. Y más allá de los números, su mensaje posterior fue el más potente.

“Sigo creyendo”: el mensaje de un campeón que no se rinde

Tras finalizar la etapa, Egan se dirigió a los medios de comunicación con palabras que reflejan la esencia de su carácter competitivo. “Cambió bastante la general con tan solo un día de alta montaña y quedan tres de esos. Yo la verdad sigo creyendo, así esté cascado, vuelto nada. Creo que la idea es seguir atacando, seguir intentándolo y nunca rendirse”, afirmó el corredor del Ineos Grenadiers, visiblemente golpeado pero mentalmente firme.

Además, añadió con convicción: “No me he rendido en cinco años y acá no me voy a rendir en un día”, una frase que rápidamente fue compartida por sus seguidores en redes sociales como símbolo de su lucha y perseverancia. Con varias jornadas de montaña aún por disputarse, Bernal se perfila como una amenaza real para quienes aspiran al podio en Roma. Lo que parecía una etapa que lo alejaría de la élite, terminó reforzando su estatus de leyenda en construcción.