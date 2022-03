Pedalazos agigantados: Egan Bernal, por primera vez en la bicicleta tras el accidente

¿De qué está hecho Egan Bernal? ¿Es realmente un humano? Solo un milagro puede explicar que el campeón del Tour de Francia haya salido con vida del aparatoso choque contra un bus el pasado 24 de enero y que lo tuvo en estado crítico varios días.

Hace un mes fue dado de alta del hospital y desde entonces, su recuperación avanza a pasos agigantados. Primero, el oriundo de Zipaquirá se centró en retomar movimientos motrices que le pudieran permitir valerse por sí mismo, pero tan rápido ha sido el proceso, que ya está camino a sentarse de nuevo en una bicicleta.

La última semana se puede decir que ha sido la más exitosa en cuanto a la recuperación de Bernal. Desde que arrancó su puesta a punto, no se le ha escapado ni un detalle para mostrarlo en sus redes sociales e ilusionar a todos sus seguidores con volver a ser el de antes, o incluso mejor.

El miércoles pasado, reveló que gracias a la estricta dieta alimenticia que le ha puesto el Ineos Grenadiers, alcanzó su peso ideal aún sin hacer mayor exigencia física, algo que fue motivo para bromear con una hipotética participación en el siguiente Tour de Francia.

El viernes, el ciclista de 25 años volvió a aparecer y esta vez dando un parte ilusionante respecto a su futuro inmediato, pues confirmó que pronto venían buenas noticias tras las últimas sesiones de fisioterapia, y así fue.

Egan Bernal volvió a pedalear una bicicleta

Muchos lo soñaban, pero pocos creían que fuera posible. Para Egan Bernal siempre lo fue y nunca perdió la fe para lograrlo: volvió a pedalear una bicicleta.

Este sábado en la mañana, el 'joven maravilla' subió una foto a sus redes sociales sentado sobre una bicicleta estática, haciendo sus primeros ejercicios de pedaleo desde aquel accidente hace poco más de un mes.

"Adivinen quién está de nuevo en su bici y se siente una chimba!! Desde que exista fe, todo es posible. Y quiero decirles que cuando uno realmente quiere algo, NO hay PERO que valga", escribió Bernal en la publicación.

Adivinen quien está de nuevo en su bici y se siente una chimba!! Desde que exista fe, todo es posible. Y quiero decirles que cuando uno realmente quiere algo, NO hay PERO que valga. #unavidadeexcesos pic.twitter.com/JOtPU8p0l2 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 12, 2022

Aunque la recuperación de Egan ha sido completamente satisfactoria -más de lo esperado- desde el Ineos lo llevan con calma y no lo apuran con tal de no entorpecer su estado físico. Aún no se sabe si correrá alguna carrera este año, pero con los resultados de las últimas semanas, no se descarta que tenga participación en alguna de menor nivel al final del calendario 2022.

