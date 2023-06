Egan Bernal: "Desde el accidente, cada día me despierto queriendo estar entre los mejores"

En España ya se está palpitando toda la emoción de cara al Tour de Francia 2023, que iniciará este sábado en Bilbao. Aunque Colombia no contará con un ramillete amplio de ciclistas participantes (cinco), la expectativa está puesta por el regreso de Egan Bernal, quien volverá a correr una 'grande' desde su accidente.

Este jueves en Bilbao se llevó a cabo el evento de presentación de todos los ciclistas que correrán la 'Grande Boucle'. Cuando se subieron los ocho representantes del Ineos a la tarima, hubo una ovación ensordecedora hacia Egan, pues hay gran admiración por su título en 2019 y sobre todo, por haber ganado la carrera más importante de todas hace más de un año.

"Es el Tour de Francia que más ilusión me da"

La expectativa es máxima respecto a lo que se podrá ver del bogotano en el Tour. Aunque muchos deseen verlo peleando etapas y la clasificación general, el plan inicial es que se exija a sí mismo, pueda terminar la carrera y así determinar para qué está de ahí en adelante. A pesar de que sabe que no será protagonista, el pedalista confesó su ilusión por poder estar corriendo a este nivel de exigencia luego de haber luchado contra la muerte hace año y medio.

"No estoy a mi 100 % como cuando estaba para ganar, pero sí estoy con muchas más ganas. Es el Tour de Francia que más ilusión me da estar. Tengo muchas ganas de volver a medirme contra los mejores corredores del mundo. Desde el accidente, la razón por la que me despierto cada día es volver a estar entre los mejores", apuntó.

Sobre el objetivo que se han planteado con el Ineos para la carrera, aclaró que "es recuperar mi nivel anterior. Veremos si soy capaz de conseguirlo. Lo que tengo claro es que he trabajado duro cada día para lograrlo".

"No estoy seguro, serán tres semanas después de mucho tiempo, no estoy preparado para esta carrera el ciento por ciento, daré lo mejor. El primer objetivo es no perder mucho tiempo en la primera semana, después de esto cada día se decidirá qué hacer dependiendo de lo que se sienta y de las piernas", agregó.

Egan Bernal sobre Daniel Martínez

Por último, Egan Bernal también habló del nivel y preparación para el Tour que ha tenido su compatriota y compañero de equipo en Ineos, Daniel Felipe Martínez, quien parece podría tener el rótulo de líder del equipo en caso de comenzar bien en las primeras etapas."Ha hecho un gran trabajo y es un gran profesional pese a su juventud", dijo el campeón de la 'Grande Boucle' en 2019.