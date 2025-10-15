El Brasileirao llega a Win Sports: la mejor liga de Sudamérica

El canal del deporte colombiano Win Sports sorprendió a los aficionados al fútbol este martes con una gran noticia: a partir de este jueves 16 de octubre transmitirá los partidos del Brasileirao, considerado por muchos como la mejor liga de Sudamérica. Con esta incorporación, el canal amplía su oferta deportiva e invita a los colombianos a seguir de cerca el desempeño de los compatriotas que brillan en el competitivo fútbol brasileño.

El primer encuentro que se podrá disfrutar por la pantalla de Win Sports será Gremio vs. São Paulo, programado para las 5:00 p.m., un duelo cargado de historia y talento en el que los televidentes podrán apreciar la intensidad característica del torneo. El Brasileirao se ha consolidado como una de las ligas más potentes del continente, no solo por el nivel de sus equipos, sino también por la cantidad de figuras internacionales que compiten en él.

Los colombianos que serán protagonistas en Brasil

Para los aficionados nacionales, esta noticia llega con un atractivo especial: la posibilidad de seguir a varios futbolistas colombianos que actualmente militan en clubes del Brasileirao. Entre ellos destacan Kevin Serna y Gabriel Fuentes (Fluminense), Rafael Santos Borré y Johan Carbonero (Internacional), Gustavo Cuéllar (Gremio) y Jorge Carrascal (Flamengo), todos con papeles importantes en sus respectivas instituciones.

Estos jugadores se han ganado un lugar en la élite del fútbol brasileño y ahora, gracias a Win Sports, los hinchas podrán acompañar sus actuaciones sin perderse ningún detalle.

“Queremos que los colombianos celebren a sus compatriotas”

La presidenta de Win Sports, Andrea Guerrero, destacó el compromiso del canal con el fútbol y con su audiencia:

“Queremos que los colombianos puedan ver y celebrar a sus compatriotas que triunfan fuera del país. Con la llegada de esta competencia a nuestra programación, reafirmamos nuestro compromiso con el fútbol, con nuestra audiencia y con el orgullo nacional”.

Con esta apuesta, Win Sports da un paso más en su propósito de convertirse en el canal deportivo más completo de la región, llevando a los hogares colombianos la pasión, el talento y la emoción del fútbol brasileño, una liga que promete espectáculo cada semana.