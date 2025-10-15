A Nacional le anularon el gol del año en el FPC: tremenda anotación de Andrés Sarmiento

Atlético Nacional derrotó 2-1 al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot en un intenso compromiso correspondiente a una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2025, pero más allá del resultado, el partido dejó una jugada que generó debate y sorpresa entre los aficionados. Andrés Sarmiento, figura del conjunto antioqueño, vio cómo le anulaban un gol que, de haber sido validado, seguramente estaría entre los mejores del año en el fútbol profesional colombiano.

El extremo verdolaga, que ya había anotado minutos antes, no se conformó con su tanto inicial y fue en busca de más. Corría el minuto 60 cuando Cándido, desde la parte central del campo, envió un balón al área que Sarmiento ejecutó con una espectacular pirueta casi de chilena. El remate fue tan preciso y potente que dejó sin opciones al arquero del Deportivo Cali, desatando la euforia de los hinchas en las gradas.

Una obra de arte que el VAR borró del marcador

La celebración de Nacional duró poco. Mientras los jugadores se abrazaban por el golazo, el árbitro recibió la indicación del VAR para revisar la acción. Tras varios minutos de análisis, el juez central decidió anular la anotación por fuera de lugar interpretativo, argumentando que Sarmiento estaba adelantado desde el inicio de la jugada, a pesar de que el balón había rebotado en un defensor del Cali antes de llegarle.

La decisión generó controversia, ya que muchos consideraron que el toque del defensor debía habilitar al atacante. Sin embargo, el reglamento fue claro en la interpretación del árbitro, dejando sin validez un tanto que prometía convertirse en una de las joyas del torneo.

Nacional se impuso, pero la polémica quedó abierta

Pese a la anulación, Atlético Nacional logró quedarse con la victoria 2-1, resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares del campeonato. No obstante, el comentario posterior al encuentro giró en torno a la increíble jugada de Sarmiento, una demostración de talento, técnica y valentía que merecía terminar en la red.

El atacante verdolaga mostró su frustración tras la decisión arbitral, aunque fue ovacionado por la hinchada por su nivel y su atrevimiento. Más allá del marcador, el gesto técnico del guajiro quedará en la memoria de los aficionados como uno de los momentos más espectaculares —y polémicos— del semestre en el fútbol colombiano.