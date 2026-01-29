CANAL RCN
Deportes

Los técnicos que suenan para llegar a Millonarios: experiencia garantizada

Millonarios anunció la salida de Hernán Torres y el club ya tendría en planes un par de entrenadores que llaman la atención.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

enero 29 de 2026
07:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años y la directiva decidió actuar con rapidez. Tras las derrotas consecutivas en las primeras tres fechas del campeonato, el club anunció oficialmente la salida de Hernán Torres, un ciclo que nunca logró despegar y que terminó dejando al equipo albiazul en el fondo de la tabla de posiciones, sin puntos y con muchas dudas futbolísticas.

La decisión se tomó luego de un análisis interno en el que pesaron no solo los resultados, sino también el bajo rendimiento colectivo del equipo. Millonarios mostró fragilidad defensiva, poca generación de juego y una alarmante falta de efectividad en ataque, factores que hicieron insostenible la continuidad del entrenador. Con este panorama, la dirigencia ya se encuentra en plena gestión para encontrar al nuevo técnico que asuma el reto de recomponer el camino en lo que resta del semestre.

Oficial: Millonarios tomó drástica decisión con Hernán Torres tras nueva derrota
RELACIONADO

Oficial: Millonarios tomó drástica decisión con Hernán Torres tras nueva derrota

Un presente crítico que exige soluciones inmediatas

Ser último del campeonato tras tres jornadas encendió todas las alarmas en el conjunto ‘embajador’. El margen de error es mínimo y el club necesita con urgencia un técnico experimentado, con carácter y capacidad para manejar la presión, que logre apagar el incendio y devuelva la confianza a un plantel golpeado anímicamente.

Más allá del torneo local, el desafío no es menor: Millonarios debe luchar por meterse en los playoffs y, además, asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La exigencia deportiva obliga a tomar una decisión acertada, pues un nuevo tropiezo podría comprometer seriamente los objetivos del semestre y aumentar el descontento de la afición.

Dudamel y Holan, los nombres que toman fuerza

En ese contexto, varios nombres comenzaron a sonar con fuerza para ocupar el banquillo albiazul. Uno de ellos es Rafael Dudamel, técnico venezolano que ya sabe lo que es ser campeón en el fútbol colombiano tras sus exitosos pasos por Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Actualmente se encuentra libre, lo que lo convierte en una opción viable y atractiva para asumir de inmediato.

No obstante, según reveló el periodista Guillermo Arango, el entrenador que más seduce al director deportivo y a buena parte de la dirigencia es el argentino Ariel Holan. Su amplia experiencia internacional y los múltiples títulos obtenidos a lo largo de su carrera lo posicionan como un candidato de peso para liderar un proyecto ambicioso.

Crisis total en Millonarios: perdió ante Pasto y el ciclo de Hernán Torres tendría las horas contadas
RELACIONADO

Crisis total en Millonarios: perdió ante Pasto y el ciclo de Hernán Torres tendría las horas contadas

El tiempo apremia. En la primera semana de marzo, Millonarios deberá enfrentar a Atlético Nacional en un mano a mano a partido único por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un clásico que podría marcar el rumbo del semestre. La elección del nuevo entrenador será clave para definir si el equipo logra reaccionar o si la crisis se profundiza.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hernán Torres

Oficial: Millonarios tomó drástica decisión con Hernán Torres tras nueva derrota

Millonarios

Crisis total en Millonarios: perdió ante Pasto y el ciclo de Hernán Torres tendría las horas contadas

Independiente Santa Fe

Santa Fe sigue sin ganar en la Liga BetPlay: así fue el empate ante Pereira en El Campín

Otras Noticias

Artistas

Preocupación entre los seguidores de Luis Alfonso: el cantante resultó en el hospital

Luis Alfonso, reconocido cantante de música popular, mostró en sus redes sociales que tuvo que pasar por un centro asistencial.

Secretaria de Movilidad

Tarifa de taxis subirá en Bogotá: así quedará la carrera mínima y otros servicios

Desde la Secretaría de Movilidad se anunció el decreto que fija las tarifas del servicio de taxis en la capital del país.

América Latina

Procedimientos estéticos en hombres aumentaron hasta un 116%: latinos entre los primeros de la lista

Congreso de la República

El último video de Diógenes Quintero antes del trágico accidente: “La política va a cambiar”

Animales

Claves para mantener la salud de las mascotas por medio de su alimentación