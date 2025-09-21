El día que Cristiano Ronaldo votó por Falcao para el Balón de Oro

Radamel Falcao García es el jugador colombiano que más cerca se ha quedado de ganar un Balón de Oro. En el año 2012, mientras jugaba en Atlético de Madrid, logró sorprender al mundo y en las votaciones se quedó en el quinto lugar.

Sin embargo, el gran momento del 'Tigre' en el fútbol europeo, coincidió con el mejor nivel de jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes ganaron los balones de oro entregados entre 2008 y 2017, lo cual dejó sin este galardón a decenas de futbolistas que perfectamente lo merecían.

Cristiano Ronaldo eligió a Falcao como mejor jugador del mundo

Más allá de que Falcao nunca se quedó con este premio, sí recibió el reconocimiento de figuras que votaron por él como el mejor jugador del mundo. El caso más recordado fue el voto de Cristiano Ronaldo, que lo eligió como el primero.

Fue en el año 2013, cuando llevaba sus primeros meses como jugador del Mónaco. 'CR7' competía directamente por el premio con Franck Ribery y Lionel Messi, pero optó por darle el voto al colombiano, quien sumó 5 puntos en la contienda, 3 para Gareth Bale y 1 para Mesut Özil.

Ese año, Falcao terminó en el puesto 11, quien también recibió los votos de Mario Alberto Yepes (capitán de Colombia), Antonio Valencia (Ecuador) y Goran Pandev (Macedonia).