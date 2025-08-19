El FPC se tomó Brasil: grandes banderazos de las hinchadas de América de Cali y Atlético Nacional

Este martes, el fútbol profesional colombiano tiene mucho en juego, pues sus tres equipos que se encuentran en competencia internacional definen su futuro. Atlético Nacional juega ante Sao Paulo por Copa Libertadores, América de Cali se mide ante Fluminense y Once Caldas contra Huracán, ambos por Copa Sudamericana. Los tres, en condición de visitante.

Ante ese panorama, las hinchadas se hicieron sentir alrededor del continente. En el caso específico de Brasil, los seguidores de América de Cali y Atlético Nacional hicieron masiva presencia en Río de Janeiro y Sao Paulo, respectivamente.

Los banderazos de América de Cali y Atlético Nacional

En diferentes videos compartidos en redes sociales se evidenció el masivo acompañamiento de las hinchadas de ambos clubes. Los hinchas de Atlético Nacional no solamente hicieron el banderazo en apoyo a su equipo, sino que también lanzaron pirotecnia a las afueras del hotel donde se hospedaban sus rivales.

Entre tanto, los seguidores de América de Cali se hicieron sentir a las afueras del hotel donde se hospedaban sus jugadores, quienes salieron a acompañar a la hinchada en cabeza de Jorge Soto y Cristian Barrios. Los videos también están rondando en redes sociales.

Problemas en el banderazo de Once Caldas en Argentina

La hinchada de Once Caldas no se quedó atrás y viajó a Argentina para acompañar a su equipo en el partido de vuelta ante Huracán, donde tienen la ventaja por 1-0. Sin embargo, las cosas no salieron bien y terminaron siendo atacados por las autoridades.

Según reportan periodistas cercanos al cuadro caldense, la policía comenzó a dispersar a los hinchas usando gases lacrimógenos y chorros de agua, siendo afectados también los integrantes del cuerpo técnico y los mismos jugadores.