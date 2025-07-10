El fuerte castigo por simulación en el fútbol colombiano: la sanción que recibiría Leonardo Castro

Después de varias semanas de ausencia, se volvió a ver una tarjeta amarilla por simulación en el fútbol colombiano. La acción se dio en el duelo entre Millonarios y América de Cali en el estadio 'El Campín' tras una revisión del VAR por un penal pitado a favor del cuadro local.

El infractor fue Leonardo Castro, quien cayó en el área y convenció al árbitro Wílmar Roldán de que había sido derribado por Jean Pestaña. Sin embargo, en la repetición se vio que el delantero agarró de la mano al central y se fue cayendo sin contacto previo.

Tras la revisión en el monitor, el central antioqueño determinó que no era pena máxima, le quitó la amarilla al jugador de América y amonestó al delantero pereirano, quien ahora se enfrentaría a una fuerte sanción.

En junio de este año, la Dimayor anunció que retomará la sanción por simulación de faltas conforme al artículo 64.f del CDU, como parte de una serie de medidas para mejorar el tiempo efectivo del juego y reducir demoras por simulaciones.

¿Cuál es la sanción por simular faltas en el FPC?

La simulación de faltas en el FPC se considera una conducta antideportiva que induce a error al árbitro, y está regulada principalmente por el Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), aplicable a través de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Según el Artículo 64-F del CDU, esta infracción se tipifica como "contribuir en un error de juicio y en consecuencia hacer adoptar una decisión incorrecta a un oficial de partido". La sanción que se especifica es:

Suspensión de 2 semanas (equivalente a 2 partidos en la mayoría de los casos, dependiendo del calendario).

Multa de 60 a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la infracción.

Últimos casos recientes que se sancionaron