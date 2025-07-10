"El ‘Gato’ Pérez no va más como director deportivo de Millonarios": hay cambios en el club

Millonarios atraviesa días de movimientos importantes no solo en lo deportivo, sino también en su estructura administrativa. En las últimas horas se conoció una noticia que marca un nuevo capítulo en la dirigencia del club: según reveló el periodista César Augusto Londoño, se confirmó un relevo en el cargo de director deportivo, función que a partir de ahora será asumida por Édgar Moreno, quien venía desempeñándose en las divisiones menores del cuadro albiazul.

El cambio implica que Ricardo ‘El Gato’ Pérez, quien había ocupado ese rol desde hace varios años, dejará de ser el encargado directo de las decisiones deportivas. Sin embargo, el exjugador y dirigente no saldrá del club, sino que ocupará una nueva posición dentro de la estructura administrativa, aunque aún no se ha precisado cuál será su nuevo cargo.

“El Gato Pérez no será más director deportivo de Millonarios, quien estará en ese rol será Édgar Moreno, que ya venía trabajando en categorías juveniles, pero el Gato no saldrá del equipo, cambiará de cargo”, explicó Londoño en su programa radial.

Reestructuración ante la crisis deportiva del club

Esta decisión llega en un momento delicado para Millonarios, que no ha tenido el rendimiento esperado en la Liga BetPlay II-2025, donde se encuentra fuera del grupo de los ocho y con serias dificultades para consolidar su juego. Según versiones cercanas al club, la directiva habría tomado la determinación buscando refrescar la gestión deportiva y apostar por una visión más cercana al proceso de formación, donde Moreno ha tenido reconocimiento por su trabajo con jóvenes talentos.

El desempeño de varios refuerzos traídos bajo la gestión de Pérez habría generado inconformidad entre los hinchas y algunos directivos, pues muchos no han respondido a las expectativas. En ese sentido, el arribo de Moreno representa una oportunidad para replantear la estrategia de fichajes, apostando por jugadores con mejor adaptación al estilo del técnico Hernán Torres y al modelo deportivo que el club desea consolidar.

Millonarios, que vive un proceso de transición tanto dentro como fuera de la cancha, espera que este movimiento administrativo sea un punto de inflexión positivo que permita recuperar el rumbo y fortalecer su proyecto a mediano plazo. Con esta decisión, el club capitalino busca reafirmar su compromiso con la planificación y la evolución constante de su estructura institucional.