¿Polémica? La mano en el área que no fue penal en el Millonarios vs. América de Cali

Este martes 7 de octubre, Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio 'El Campín' de Bogotá en un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay, donde, como en casi todos los partidos del campeonato, se presentó un polémica por una decisión arbitral.

La acción se dio sobre los primeros 30 minutos del encuentro, cuando el defensor Jorge Arias terminó tocando el balón con el brazo dentro del área tras un remate de Jan Lucumí. Aunque el árbitro Wílmar Roldán había pitado un penal, un llamada desde el VAR cambió todo.

¿Qué consideró Wílmar Rodán?

El árbitro antioqueño revisó la acción en el monitor del VAR y determinó que la acción no era punible. Esto debido a varios factores, entre los que pueden ser determinantes los hechos de que primero rebotó el balón en la pierna del defensor y que fue un movimiento natural de su brazo al bloquear el remate.

La acción generó debate en redes sociales, pues aunque muchos señalaban que era penal claro a favor de América, otros señalaron que esta acción no se podría determinar como penal ante las circunstancias. Lo cierto, es que este tipo de decisiones dependen exclusivamente del criterio del árbitro.

¿Qué dice el reglamento sobre las manos en el área?

La Regla 12 de las Reglas de Juego de la IFAB (International Football Association Board) es la que rige las Faltas y Conducta Incorrecta, incluyendo la infracción por mano.