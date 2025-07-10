CANAL RCN
¿Polémica? La mano en el área que no fue penal en el Millonarios vs. América de Cali

Una mano en el área por parte de Jorge Arias había terminado en pena máximo a favor de América, pero un llamado del VAR cambió todo.

VAR América de Cali Millonarios
octubre 07 de 2025
08:09 p. m.
Este martes 7 de octubre, Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio 'El Campín' de Bogotá en un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay, donde, como en casi todos los partidos del campeonato, se presentó un polémica por una decisión arbitral.

La acción se dio sobre los primeros 30 minutos del encuentro, cuando el defensor Jorge Arias terminó tocando el balón con el brazo dentro del área tras un remate de Jan Lucumí. Aunque el árbitro Wílmar Roldán había pitado un penal, un llamada desde el VAR cambió todo.

¿Qué consideró Wílmar Rodán?

El árbitro antioqueño revisó la acción en el monitor del VAR y determinó que la acción no era punible. Esto debido a varios factores, entre los que pueden ser determinantes los hechos de que primero rebotó el balón en la pierna del defensor y que fue un movimiento natural de su brazo al bloquear el remate.

La acción generó debate en redes sociales, pues aunque muchos señalaban que era penal claro a favor de América, otros señalaron que esta acción no se podría determinar como penal ante las circunstancias. Lo cierto, es que este tipo de decisiones dependen exclusivamente del criterio del árbitro.

¿Qué dice el reglamento sobre las manos en el área?

La Regla 12 de las Reglas de Juego de la IFAB (International Football Association Board) es la que rige las Faltas y Conducta Incorrecta, incluyendo la infracción por mano.

Se concederá un tiro libre directo si un jugador comete una de las siguientes infracciones: toca el balón deliberadamente con las manos o los brazos (excepto el guardameta dentro de su propia área penal) [o] toca el balón con las manos o los brazos cuando la posición de estos no es una consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa situación específica. Al tener la mano/brazo en dicha posición, el jugador corre el riesgo de que su mano/brazo sea golpeado por el balón y sea sancionado... Se concederá un tiro penal siempre que un jugador cometa una infracción sancionable con libre directo dentro de su área penal...

 

