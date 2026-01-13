CANAL RCN
Deportes

Nueva York se prepara para vivir el Mundial 2026 en el Rockefeller Center

La Copa Mundial 2026 transformará uno de los espacios más icónicos de Nueva York como lo es Rockefeller Center.

Nueva York
Foto: Cortesía

Noticias RCN

enero 13 de 2026
01:23 p. m.
Nueva York empieza a sentir el pulso de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mucho antes del pitazo inicial. En las últimas horas, el Comité Organizador de la Copa Mundial 26™ de Nueva York y Nueva Jersey anunció una innovadora alianza junto a Telemundo y el Rockefeller Center, con la que se presentó oficialmente la Fan Village de la Copa Mundial, un espacio futbolístico que estará abierto al público entre el 4 y el 19 de julio de 2026. La iniciativa busca transformar uno de los lugares más emblemáticos de Manhattan en un punto de encuentro para aficionados de todo el mundo durante el torneo.

Con el icónico Rockefeller Center como telón de fondo, esta Fan Village promete convertirse en el corazón de la celebración mundialista en la ciudad. El proyecto no solo acercará el fútbol a quienes no cuenten con entradas para los partidos, sino que también complementará la experiencia de los encuentros que se disputarán en el Estadio Nueva York – Nueva Jersey y el tradicional FIFA Fan Festival™ que tendrá lugar en Liberty State Park, en Jersey City.

Un espacio futbolero en pleno corazón de Manhattan

La Fan Village del Rockefeller Center está diseñada para ofrecer una experiencia integral alrededor del fútbol y la cultura mundialista. Su eje principal será The Pitch, donde la histórica pista de hielo se transformará en una cancha de fútbol que funcionará como punto central para la transmisión en vivo de los partidos. Este cambio simbólico refleja la manera en que el fútbol tomará por completo un espacio tradicionalmente asociado a otros eventos icónicos de la ciudad.

Otro de los atractivos será el Champions’ Garden, ubicado en los Channel Gardens, que rendirá homenaje a las ocho selecciones que han conquistado la Copa Mundial de la FIFA, destacando momentos y figuras que marcaron la historia del torneo. A esto se sumarán distintas Fan Zones distribuidas por la plaza, concebidas como áreas interactivas donde convergerán el deporte, la cultura, la comunidad y diversas experiencias para el público.

Alex Lasry, CEO del NYNJ Host Committee, destacó que el objetivo es llevar la emoción del Mundial a los escenarios que definen la identidad de la región, creando espacios abiertos para que los aficionados celebren, sin importar si asisten o no a los partidos.

Una celebración global con impacto cultural y turístico

Telemundo jugará un papel clave en esta iniciativa, trasladando su cobertura y su pasión por el fútbol directamente al Rockefeller Center. La cadena transmitirá en vivo los 104 partidos del Mundial, los cuales también estarán disponibles en español a través de la plataforma Peacock, reforzando el carácter inclusivo y multicultural del evento.

Desde la organización, se resalta que esta celebración va más allá del deporte. Para las autoridades locales y estatales, la Copa Mundial representa una oportunidad para fortalecer el turismo, dinamizar la economía y proyectar a Nueva York como un punto de encuentro global. El alcalde Eric Adams subrayó que la ciudad está lista para recibir a fanáticos de todos los rincones del planeta, mientras que desde Empire State Development se destacó el valor del Mundial como un evento que conecta culturas y genera crecimiento.

Así, el Rockefeller Center se prepara para convertirse en un escenario donde el fútbol, la diversidad y la energía de Nueva York se fusionen en una experiencia única durante el verano de 2026.

