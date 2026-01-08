Selección Colombia confirmó rivales, fechas y horarios para amistosos antes del Mundial

La Selección Colombia continúa afinando su preparación de cara a la Copa del Mundo de 2026 y, en las últimas horas, confirmó oficialmente cuáles serán sus dos rivales para la ventana de amistosos del mes de marzo. Se trata de dos selecciones europeas de primer nivel, lo que evidencia la intención del cuerpo técnico de someter al equipo a pruebas de máxima exigencia antes del certamen más importante del fútbol mundial.

El combinado nacional, dirigido por Néstor Lorenzo, enfrentará primero a Croacia y luego a Francia, en dos compromisos que se disputarán en territorio estadounidense y que servirán como termómetro real del nivel competitivo de Colombia frente a potencias consolidadas. Los encuentros ya tienen fechas, sedes y horarios definidos, lo que permite a la afición y al entorno del equipo comenzar a palpitar una doble jornada internacional de alto impacto.

Fechas, horarios y sedes confirmadas para los amistosos

El primer partido de esta serie se jugará el 26 de marzo, cuando Colombia se mida ante Croacia en la ciudad de Orlando, Florida, a partir de las 7:30 p.m. Este duelo representa una oportunidad ideal para enfrentar a una selección con gran orden táctico, experiencia en torneos internacionales y jugadores habituados a la élite del fútbol europeo.

Posteriormente, el 29 de marzo, el equipo cafetero cerrará la fecha FIFA enfrentando nada menos que a Francia en Washington DC, desde las 9:00 p.m. El choque ante el actual referente del fútbol mundial será una prueba de alto voltaje, tanto en lo físico como en lo estratégico, y permitirá medir el nivel de Colombia frente a una de las plantillas más completas del planeta.

Ambos encuentros se disputarán en escenarios de primer nivel y con una importante presencia de aficionados colombianos en Estados Unidos, lo que también aporta un contexto favorable desde lo anímico.

Pruebas clave antes del Mundial de 2026

Estos amistosos llegan en un momento crucial del proceso liderado por Néstor Lorenzo. Con la clasificación al Mundial ya asegurada, el enfoque del cuerpo técnico está puesto en ajustar detalles, probar variantes tácticas y evaluar alternativas dentro de la nómina. Enfrentar a selecciones como Croacia y Francia permitirá analizar el comportamiento del equipo ante distintos estilos de juego y niveles de presión.

Además, Colombia ya conoce parte del panorama que tendrá en la Copa del Mundo de 2026, donde comparte grupo con Portugal, Uzbekistán y un cuarto rival que se definirá mediante el repechaje. Por ello, estos partidos se convierten en los últimos grandes ensayos antes de entrar en la recta final de la preparación mundialista.

La exigencia de estos compromisos no solo fortalecerá al grupo desde lo futbolístico, sino que también aportará confianza y madurez competitiva. Para la Selección Colombia, marzo será mucho más que una fecha FIFA: será una oportunidad para consolidar una identidad y demostrar que está lista para competir de tú a tú con las mejores selecciones del mundo.