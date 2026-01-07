Selección Colombia disputará la She Believes Cup 2026

CANAL RCN
La selección Colombia Femenina fue invitada nuevamente a la She Believes Cup.

Selección Colombia
enero 07 de 2026
01:47 p. m.
Las selecciones de Colombia y Argentina disputarán la tradicional copa She Believes 2026 del fútbol femenino, que se celebrará en marzo en Estados Unidos, informó el combinado anfitrión este miércoles.

Será la segunda vez que ambos equipos sudamericanos formen parte del torneo, una de las citas obligadas del calendario anual del balompié femenino y al que se accede por invitación.

Sudamérica, por lo general, ha sido representada en este certamen de cuatro escuadras por Brasil, el cuadro más laureado y poderoso de la región.

Canadá completa el cuarteto de participantes junto al Team USA, ganador de siete de las diez ediciones celebradas hasta el momento.

"Son tres equipos que probablemente participarán en la Copa del Mundo de 2027", destacó la seleccionadora de Estados Unidos, la británica Emma Hayes, citada en un comunicado.

"Cada equipo aporta diferentes puntos fuertes y nos desafiará a alcanzar el éxito en todas las partes del campo, que es exactamente lo que necesitamos mientras continuamos nuestro proceso de preparación para los grandes eventos que se avecinan", agregó.

Gran rival de la Seleção, ausente de la She Believes en 2025, la Colombia de la atacante Linda Caicedo, del Real Madrid, regresa a la competición tras terminar tercera en su debut el año pasado.

Entonces, las subcampeonas de la Copa América 2025 quedaron por detrás de la vencedora Japón y de la subcampeona Estados Unidos, pero por delante de la colista Australia.

Argentina, por su parte, tercera de la pasada Copa América, retorna al torneo tras finalizar cuarta y última en 2021, cuando fue sobrepasada por las anfitrionas, Brasil y Canadá.

La She Believes de 2026 se disputará del 1 al 7 de marzo en Nashville (Tennessee), Columbus (Ohio) y Harrison (Nueva York).

El título se otorga al equipo que sume más puntos al término de una única fase de enfrentamientos entre todos los participantes.

Con información de AFP

