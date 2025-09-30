Ídolo de Millonarios volvería para el 2026: revelaron detalles

La situación deportiva de Millonarios en la Liga BetPlay no es la única preocupación para los hinchas azules.

Tras la dura derrota en el clásico colombiano frente a Atlético Nacional, el 'embajador' complicó seriamente las aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares y el foco se pone ahora en la salud de su capitán y máximo referente, David Mackalister Silva en Millonarios.

¿Cuándo volvería David Mackalister Silva a jugar con Millonarios?

El talentoso mediocampista de 38 años, quien no pisa una cancha desde su lesión en febrero de este 2025, atraviesa una fase de recuperación más larga de lo esperado.

Según la información difundida por el periodista Guillermo Arango de Antena 2, el '14' de Millonarios requeriría aproximadamente tres semanas adicionales para recibir el alta médica y reincorporarse a la actividad competitiva.

Este diagnóstico médico llega en el peor momento para el 'embajador'.

Teniendo en cuenta el calendario restante de la fase regular de la Liga, este periodo de baja forzada significa que el talentoso volante se perdería todos los encuentros restantes.

Si el equipo, actualmente ubicado en la casilla 15 del torneo, no logra la milagrosa remontada para entrar al grupo de los ocho, el regreso de la leyenda azul se postergaría inevitablemente.

¿Logrará Millonarios ingresar a los cuadrangulares?

El panorama es desalentador para los hinchas. Debido a la falta de inversión de los directivos en tener una plantilla a la altura del cuadro bogotano, el 'azul' se encuentra en la parte baja de la tabla.

Si Millonarios se queda fuera de los cuadrangulares, la próxima vez en ver a David Mackalister Silva en Millonarios en una formación titular sería hasta el inicio de la Liga del próximo año, 2026.

Cabe la pena resaltar que el vínculo contractual de Mackalister se extiende hasta junio de 2026. Aunque el tiempo se agota y las lesiones han marcado sus últimos años, la hinchada espera que el referente pueda tener su "revancha" el semestre entrante.