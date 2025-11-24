El grave error de Real Madrid durante homenaje a Diogo Jota: les tocó disculparse

El Real Madrid enfrentó un momento incómodo durante su Asamblea General Ordinaria del 23 de noviembre, cuando al rendir homenaje al fallecido jugador portugués Diogo Jota, se cometió un grave error en el video institucional.

El club proyectó una imagen incorrecta: en lugar de mostrar al hermano del futbolista, André Silva —quien también murió en el accidente automotriz que enlutó al fútbol meses atrás— apareció el jugador del Elche, André da Silva, quien está vivo y continúa en actividad profesional.

Este fallo desató rápidamente críticas y comentarios en redes sociales, donde usuarios y aficionados señalaron la insólita confusión. Ante la repercusión, el Real Madrid tuvo que pedir disculpas públicamente tanto al Elche C.F. como al propio jugador afectado.

Disculpas públicas de Florentino Pérez y del club

Tras difundirse la equivocación, el Real Madrid emitió un mensaje en su cuenta oficial en X, reconociendo el error y lamentando lo ocurrido. En este comunicado, la institución explicó que se trató de una confusión humana dentro del obituario del video proyectado, reiterando su respeto hacia todas las personas homenajeadas.

Durante la Asamblea, Florentino Pérez también tomó la palabra para abordar el incidente de forma directa. Antes de atender las preguntas de los socios, el presidente expresó personalmente sus disculpas y señaló que el caso obedeció a un "error humano".