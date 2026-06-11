El Mundial de Fútbol 2026 es el primero con 48 selecciones y tres países anfitriones

El Mundial 2026 marcará un antes y después en la historia del fútbol. Por primera vez, 48 equipos disputarán la Copa del Mundo en tres países.

En una apuesta sin precedentes por expandir el deporte y dinamizar la competencia, la Fifa aumentó de 32 a 48 los equipos clasificados al mundial. Distribuidos en 12 zonas de cuatro selecciones, la fase inicial permitirá a los dos primeros de cada grupo y a ocho mejores terceros avanzar.

Esta estructura aumenta el número total de partidos a 104 encuentros, 40 más que en la edición anterior. Además, una nueva fase: dieciseisavos de final. Quienes llegan a la gran final ahora deberán disputar ocho compromisos.

La Copa Mundial de la Fifa 2026 también es novedosa por ser la primera con sede en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa Mundial de la Fifa 2026 se vivirá en 16 ciudades

En Canadá, que ya fue sede del Mundial Femenino en 2015, Toronto y Vancouver recibirán la pasión de la cita orbital.

Después, México, que albergó los mundiales de 1970 y 1986, vuelve a ser epicentro del fútbol. Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, son las ciudades sedes.

Estados Unidos aportará la mayor cantidad de sedes con 11 ciudades: Miami, Atlanta, Nueva York, Filadelfia, Boston, Kansas City, Dallas, Houston, Los Ángeles, San Francisco y Seattle.

También llegan a este mundial selecciones debutantes: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, además, República Democrática del Congo regresa al torneo después de 52 años de ausencia, mientras que Haití vuelve tras medio siglo.