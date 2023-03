El 'Pibe' Valderrama arremete contra Juan Fernando Quintero: "ese peleado sí es bobo"

Juan Fernando Quintero, es el único futbolista que ha sido defendido por los seguidores del Junior, dado que su equipo no levanta cabeza y es penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Sin embargo, los aplausos y las canciones entonadas a favor del jugador en el Estadio Metropolitano de Barranquilla no fueron suficientes, ya que el volante creativo no jugó ante Independiente Santa Fe y optó por viajar a los amistosos de la Selección Colombia en territorio asiático.

Quintero venía presentando una molestia en su pantorrilla y tibia, razón por la cual no pudo jugar el último partido con Junior. De igual manera, el futbolista fue revisado por el cuerpo médico de la Selección Colombia, pero al no presentar lesión fue convocado por el director técnico Néstor Lorenzo. Por esta situación, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama cuestionó al técnico argentino por haberlo convocado, teniendo en cuenta la molestia que tenía el jugador. También, arremetió contra Juan Fernando Quintero

Declaraciones de Carlos 'El Pibe' Valderrama

“Por ahí vi que no puede jugar contra la Selección de Corea del Sur porque está lesionado, ese pelado sí es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso para buscar lo mejor que tenemos y entonces se va para Asia para no jugar, eso no lo entiendo. Si quiere ser bobo es bobo, pero no puede dar esa papaya que está dando por no poder jugar”, dijo el exfutbolista samario en una entrevista al programa ‘Primer Toque’ del canal Win Sports.

De esta manera, el cuerpo técnico de la Selección Colombia intentará resolver en las próximas horas la molestia muscular de Juan Fernando Quintero, debido a que los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán el próximo viernes 24 de marzo a la Selección de Corea del Sur, en el Estadio Munsu a las 6:00a.m. hora colombiana y el martes 28 de marzo frente a Japón en el Estadio Yodoko Sakura.