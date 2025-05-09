CANAL RCN
Deportes

Venezuela y Bolivia, a jugarse la clasificación: así está la tabla de las eliminatorias

Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas tras la disputa de la penúltima fecha.

Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
10:20 a. m.
La penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026 dejó un panorama claro en la parte alta de la tabla: ya son seis las selecciones con clasificación directa asegurada. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay garantizaron su presencia en el torneo más importante del planeta, confirmando el dominio que han mostrado a lo largo del certamen.

La regularidad de estas selecciones les permitió sellar el tiquete con anticipación, incluso en medio de una eliminatoria caracterizada por la paridad y la exigencia. Con la clasificación definida para los seis primeros, el interés se concentra ahora en el último boleto, el del repechaje, que mantiene en vilo a dos selecciones que se jugarán la vida en la fecha final: Venezuela y Bolivia.

Clasificados en Sudamérica

  • Argentina – 38 puntos
  • Brasil – 28 puntos
  • Uruguay – 27 puntos
  • Ecuador – 26 puntos
  • Colombia – 25 puntos
  • Paraguay – 25 puntos

Batalla por el repechaje

  • Venezuela – 18 puntos - -7
  • Bolivia – 17 puntos - -19

Venezuela y Bolivia, duelo a muerte por el repechaje

La “Vinotinto” llega con ventaja en puntos, sumando 18 unidades, pero su reto no será sencillo. En la última jornada recibirá a Colombia, un rival ya clasificado, pero que seguramente querrá cerrar con fuerza el camino eliminatorio. Para los dirigidos por Fernando Batista, la misión es clara: ganar o al menos igualar y esperar que Bolivia no consiga un resultado favorable.

Por su parte, la selección boliviana se aferra a la esperanza con 17 puntos en la tabla. El equipo altiplánico será local ante Brasil, lo que significa un reto de máxima exigencia, aunque cuenta con el factor de la altura de El Alto, históricamente un escenario difícil para cualquier rival.

Una última jornada de infarto

La fecha 18 de las Eliminatorias promete emociones al límite. Con seis clasificados directos, el foco estará puesto en lo que suceda con Venezuela y Bolivia. Un punto, un gol o incluso la diferencia de resultados podría definir la historia. El sueño mundialista sigue vivo para ambas selecciones y será la cancha la que dicte sentencia final.

