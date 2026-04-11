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Colombia hace historia en el tenis de mesa: joven de 16 años derrotó a China

Emanuel Otálvaro, de 16 años, hizo historia al derrotar a China en tenis de mesa y avanzar a semifinales de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Foto: COC

Sebastián Montañez

noviembre 04 de 2026
04:11 p. m.
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El deporte colombiano celebra una nueva hazaña internacional. Emanuel Otálvaro, de apenas 16 años, consiguió una histórica victoria en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras derrotar a un representante de China, una de las grandes potencias mundiales del tenis de mesa.

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El resultado le permitió avanzar a semifinales y mantener viva la ilusión de conquistar una medalla.

Emanuel Otálvaro hizo historia al vencer a China en Dakar 2026

El deportista antioqueño superó este miércoles 4 de noviembre al chino Hechen Li, uno de los favoritos del torneo, con un marcador de 4-1 en los cuartos de final de la modalidad individual masculina.

El encuentro, disputado en el Centro de Exposiciones de Dakar, duró 41 minutos y estuvo marcado por momentos de gran intensidad.

Otálvaro comenzó imponiéndose en los primeros tres sets por 12-10, 13-11 y 11-3. Aunque su rival reaccionó y ganó el cuarto 12-10, el colombiano recuperó el control y aseguró la victoria con otro 12-10.

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El triunfo también representa un hecho histórico para el certamen, pues por primera vez desde que el tenis de mesa ingresó a los Juegos Olímpicos de la Juventud, en 2010, China se quedará sin representantes en el podio.

“En el último set íbamos 9 – 6 y, la verdad, me relajé un poco y él me pudo remontar. Al final pude sacar el partido con el 12 – 10. Estoy muy feliz porque es un sueño que tenía desde pequeño, porque quería estar en unos Juegos Olímpicos. Espero continuar haciendo todo lo mejor posible”, destacó Emanuel.

¿Cuándo vuelve a competir Emanuel Otálvaro en los Juegos Olímpicos?

El colombiano disputará las semifinales este jueves 5 de noviembre frente a Ki Ho Li, representante de Hong Kong.

Una victoria le garantizaría, como mínimo, la medalla de plata y la posibilidad de disputar el oro.

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El joven llega invicto a esta instancia, después de superar a representantes de Costa Rica, Francia, Perú, España y China.

Su participación podrá seguirse a través de las transmisiones disponibles en la página web del Comité Olímpico Colombiano.

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