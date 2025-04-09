En imágenes: así quedó el bus de Atlético Nacional tras ser vandalizado en Armenia

Este miércoles 3 de septiembre, Atlético Nacional visitó el estadio Centenario de Armenia para enfrentarse a Deportes Quindío en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa BetPlay, donde el equipo antioqueño aseguró su puesto en cuartos de final tras empatar 2-2 y mantener los 4 goles de diferencia en el marcador global conseguido en la ida.

Sin embargo, desde el equipo 'verdolaga' denunciaron un grave hecho de violencia al finalizar el encuentro, cuando jugadores y cuerpo técnico emprendieron el viaje desde el escenario deportivo hacia el hotel, pues fueron atacados con piedras y otros objetos contundentes.

En imágenes: así quedó el bus de Atlético Nacional

Un bus de servicio especial que transportaba el plantel, terminó con varios de sus vidrios rotos, generando gran preocupación por lo sucedido. Afortunadamente, desde el cuadro antioqueño manifestaron que no hubo heridos tras este grave hecho.

Así quedaron las ventanas del bus en el que se movilizaba Atlético Nacional

El próximo rival de Atlético Nacional en Copa BetPlay

Tras este hecho, el equipo antioqueño volverá a Medellín para planificar lo que resta de temporada. En Copa BetPlay, ahora deberán enfrentarse al equipo que pase de ronda entre Once Caldas y Deportivo Pasto, donde el equipo de Manizales tiene ventaja tras la ida en Nariño.

Junto a Nacional, Deportivo Pereira, Independiente Medellín y América de Cali ya definieron su clasificación a la próxima ronda, en busca de definir al nuevo campeón de la segunda competencia más importante del FPC, donde los 'verdolagas' son los campeones defensores.