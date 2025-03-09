DIM, Atlético Nacional y América clasificaron a cuartos de final de Copa BetPlay: así quedó el cuadro

La Copa BetPlay 2025 vivió una intensa jornada este miércoles 3 de septiembre con cuatro partidos de octavos de final que dejaron drama, sorpresas y definiciones apretadas.

A pesar del sufrimiento en sus compromisos, Independiente Medellín y Atlético Nacional lograron avanzar a los cuartos de final, donde ya se empieza a perfilar el camino hacia el título.

Resultados de la jornada de octavos de final

A primera hora, Envigado sorprendió al vencer en la ida 1-0 a Millonarios, resultado que dejó la serie abierta para el partido de vuelta.

Por su parte, América de Cali logró la remontada en casa: se impuso 2-0 sobre Atlético Bucaramanga y clasificó con un global de 2-1, eliminando a los ‘leopardos’.

Más tarde, el DIM sufrió más de la cuenta, pero terminó derrotando 2-1 a Fortaleza, asegurando su lugar en la siguiente fase.

En Armenia, Atlético Nacional igualó 2-2 frente al Deportes Quindío, pero el cómodo 4-0 obtenido en la ida le permitió avanzar con un global de 6-2.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de Copa BetPlay

Con estos resultados, el panorama de los cuartos de final ya empieza a tomar forma. El Independiente Medellín espera por el ganador de la llave entre Santa Fe y Alianza FC, que viene igualada 1-1.

Deportivo Pereira, que dejó en el camino a Real Cundinamarca, enfrentará al vencedor de la serie entre Millonarios y Envigado.

En el otro lado del cuadro, América de Cali se verá las caras con Junior de Barranquilla, que eliminó al Atlético FC en los penales. Finalmente, Atlético Nacional aguarda por Deportivo Pasto u Once Caldas, en una llave que favorece 2-1 al conjunto albo.

La Copa BetPlay sigue encendida y promete más emociones en los cuartos de final, con los grandes del fútbol colombiano buscando seguir en carrera por un título que cada vez toma más relevancia en el calendario nacional.